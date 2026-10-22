Soledad Pastorutti contó cómo atraviesa su papá su enfermedad: "Reconoció mi voz"

La Sole también reveló qué ocurrió cuando Omar escuchó la canción por primera vez. Su reacción la conmovió, aunque no pudo determinar cuánto había comprendido del mensaje que buscaba transmitirle.

“La escuchó. Yo no sé qué entendió pero lloró, lloró. Primero, reconoció mi voz, que no es poca cosa. Y segundo, entendió un poco. Es un agradecimiento a las personas que han sido guía en mi vida. En este caso, mi papá. Mi mamá también, ya tiene su canción, aunque quizás le deba muchas más. Pero es un agradecimiento a mi papá, porque es un tipo que tuvo una vida muy difícil y fue un soñador”, relató.

Otro fragmento de “Mi refugio” pone en palabras el esfuerzo de Omar para sostener a su familia y los valores que le transmitió a sus hijas: “Siempre llegabas contento. Volviendo de trabajar. Como hiciste todo eso. Mantuviste el rancho nuestro. Con honor y honestidad. Te agradezco con el alma. Nunca perdiste la calma. Me regalaste tu paz”.

La preocupación por la salud del papá de Soledad

La salud de Omar había generado inquietud meses atrás, especialmente por su ausencia en el espectáculo que Soledad brindó en enero en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. En aquella presentación, la cantante celebró los treinta años de su debut en el escenario de la plaza Próspero Molina, acompañada por integrantes de su familia, aunque su papá no pudo asistir por cuestiones de salud.

Hasta el momento, la artista no comunicó públicamente un diagnóstico específico. Sin embargo, sus declaraciones sobre las dificultades que atraviesa Omar para comprender algunas situaciones despertaron interrogantes acerca de su estado de salud y de un posible deterioro cognitivo.

Esta no fue la primera vez que Soledad habló sobre el tema. Anteriormente, había compartido detalles de la situación de su papá durante una entrevista con Mario Pergolini en el Ateneo de Buenos Aires.

Con “Mi refugio”, la cantante encontró una manera de expresar su agradecimiento y homenajear a quien la acompañó desde sus comienzos. En medio de la celebración por sus treinta años de carrera, el lanzamiento de “Vale la pena” también quedó marcado por esta historia familiar.