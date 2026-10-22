Soledad Pastorutti contó cómo atraviesa su papá su enfermedad: "Reconoció mi voz"
Soledad Pastorutti presentó “Vale la pena”, su nuevo disco, y compartió sus sentimientos sobre la canción que le dedicó a su papá, Omar.
En el marco de sus tres décadas de trayectoria, Soledad Pastorutti presentó “Vale la pena”, un álbum que reúne diez canciones inéditas. Durante el encuentro con la prensa, la cantante santafesina también compartió detalles de uno de los temas más personales del proyecto, dedicado a su papá, Omar, y se refirió a la situación de salud que atraviesa.
La canción se llama “Mi refugio” y fue compuesta por Afo Verde, quien también estuvo a cargo de la producción del nuevo trabajo discográfico, al igual que en dos álbumes anteriores de la artista. La obra representa un homenaje a su padre, una persona fundamental en la vida de Soledad y de su hermana Natalia.
La letra recupera recuerdos familiares y reconoce el acompañamiento que recibió durante su camino artístico y personal. “Confiaste en mí, en mis deseos. Más de lo que yo podía confiar. Me llevaste de tu mano. Recorrimos dos mil barrios. Y aprendí sin fe no hay pan. Hoy llevo tu ejemplo a mi casa. Yo tengo dos que me abrazan. Sos abuelo y soy mamá”, expresa una parte de la canción.
Soledad Pastorutti contó cómo fue grabar “Mi refugio”
Al referirse al proceso de grabación, la cantante reconoció que trabajar sobre una letra con semejante carga emocional fue especialmente difícil. La interpretación estuvo atravesada por sus sentimientos y por el significado que tiene su papá en su historia.
“Cuando fuimos al estudio, apagamos un poco las luces y me costó muchísimo. La grabé frase por frase prácticamente y después nunca más la quise volver a grabar. Me parecía que era el retrato de ese momento, y que le iba a faltar el respeto a la situación si yo intentaba perfeccionarla, porque esas cosas no se perfeccionan. Además, es un hermoso mimo a mi viejo, que quizás hoy no entiende exactamente lo que le quiero decir”, contó, visiblemente emocionada.
La Sole también reveló qué ocurrió cuando Omar escuchó la canción por primera vez. Su reacción la conmovió, aunque no pudo determinar cuánto había comprendido del mensaje que buscaba transmitirle.
“La escuchó. Yo no sé qué entendió pero lloró, lloró. Primero, reconoció mi voz, que no es poca cosa. Y segundo, entendió un poco. Es un agradecimiento a las personas que han sido guía en mi vida. En este caso, mi papá. Mi mamá también, ya tiene su canción, aunque quizás le deba muchas más. Pero es un agradecimiento a mi papá, porque es un tipo que tuvo una vida muy difícil y fue un soñador”, relató.
Otro fragmento de “Mi refugio” pone en palabras el esfuerzo de Omar para sostener a su familia y los valores que le transmitió a sus hijas: “Siempre llegabas contento. Volviendo de trabajar. Como hiciste todo eso. Mantuviste el rancho nuestro. Con honor y honestidad. Te agradezco con el alma. Nunca perdiste la calma. Me regalaste tu paz”.
La preocupación por la salud del papá de Soledad
La salud de Omar había generado inquietud meses atrás, especialmente por su ausencia en el espectáculo que Soledad brindó en enero en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. En aquella presentación, la cantante celebró los treinta años de su debut en el escenario de la plaza Próspero Molina, acompañada por integrantes de su familia, aunque su papá no pudo asistir por cuestiones de salud.
Hasta el momento, la artista no comunicó públicamente un diagnóstico específico. Sin embargo, sus declaraciones sobre las dificultades que atraviesa Omar para comprender algunas situaciones despertaron interrogantes acerca de su estado de salud y de un posible deterioro cognitivo.
Esta no fue la primera vez que Soledad habló sobre el tema. Anteriormente, había compartido detalles de la situación de su papá durante una entrevista con Mario Pergolini en el Ateneo de Buenos Aires.
Con “Mi refugio”, la cantante encontró una manera de expresar su agradecimiento y homenajear a quien la acompañó desde sus comienzos. En medio de la celebración por sus treinta años de carrera, el lanzamiento de “Vale la pena” también quedó marcado por esta historia familiar.
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