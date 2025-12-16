El picante comentario de Migue Granados sobre el cruce de Nico Occhiato y Nacho Elizalde en los Martín Fierro

posteo Migue Granados

El comentario, que fue claramente una chicana, obtuvo una gran cantidad de likes pero ninguna respuesta directa de parte de los protagonistas.

Hasta el momento, Occhiato no se pronunció sobre el tema en ningún lado. Su actitud, vista por los usuarios, se asocia a un posible enojo con Elizalde ya que, a fines del año pasado, abandonó LUZU para pasar al canal en el que se encuentra actualmente.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y fue conducida por Paula Chaves y Damián Betular. Además de Nacho Elizalde y Luli González, durante la previa también hicieron entrevistas Sofi Gonet, mejor conocida como "La Reini", y Tefi Russo.

La sorpresa de la noche fue el Martín Fierro de Oro, entregado al streaming del Conicet que compartió en vivo sus descubrimientos ultramarinos. Los representantes del organismo también recibieron la estatuilla de Mejor Transmisión Especial.