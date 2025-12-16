El picante comentario de Migue Granados sobre el cruce de Nico Occhiato y Nacho Elizalde en los Martín Fierro
El fundador de OLGA se refirió al momento en que Nacho Elizalde entrevistó al conductor de Luzu.
La primera edición de los Martín Fierro de los canales de Streaming dejó momentos virales y situaciones que los usuarios no dejaron pasar. Una de ellas sucedió a partir de la entrevista de Nacho Elizalde y Luli González a Nico Occhiato y su pareja Flor Jazmín durante la alfombra roja.
Telefé (canal que trasmitió la ceremonia junto a OLGA) publicó un video de la entrevista en Instagram y la mayoría de los comentarios destacaron que el creador de LUZU evitaba mirar al conductor de Tapados de Laburo (OLGA).
Sin embargo, cuando Granados habló tras recibir el premio de Mejor Programa Revelación, le agradeció, entre otras personas, a Nico Occhiato y a LUZU por todo lo que aprendió. Además, en diálogo con Visión Show, dijo que le escribió a Occhiato hace dos meses y él recibió muy bien su mensaje.
El cruce fue incómodo y se notó. Pero el que se percató de un detalle puntual y no lo dejó pasar fue Migue Granados que al pie de un recorte que subió Telefe de ese momento, aprovechó para picantearla.
Granados decidió sumarse a la observación de la gente y escribió: "¿Por qué no lo mira a Nacho que le está hablando señor?". De esta forma, volvió a ser noticia la rivalidad entre ambos líderes del streaming.
El comentario, que fue claramente una chicana, obtuvo una gran cantidad de likes pero ninguna respuesta directa de parte de los protagonistas.
Hasta el momento, Occhiato no se pronunció sobre el tema en ningún lado. Su actitud, vista por los usuarios, se asocia a un posible enojo con Elizalde ya que, a fines del año pasado, abandonó LUZU para pasar al canal en el que se encuentra actualmente.
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y fue conducida por Paula Chaves y Damián Betular. Además de Nacho Elizalde y Luli González, durante la previa también hicieron entrevistas Sofi Gonet, mejor conocida como "La Reini", y Tefi Russo.
La sorpresa de la noche fue el Martín Fierro de Oro, entregado al streaming del Conicet que compartió en vivo sus descubrimientos ultramarinos. Los representantes del organismo también recibieron la estatuilla de Mejor Transmisión Especial.
