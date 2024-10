"El Pingüino": a qué hora se estrena el episodio 3 en Max

Luego del final de la segunda temporada de "House of the Dragon", Max no podía dejar a sus espectadores sin un momento de disfrute durante los domingos. Es por eso que, después de terminar con el furor por la serie basada en la dinastía Targaryen, "El Pingüino" se convirtió en esta historia que ahora no puede faltar durante el último día del fin de semana.