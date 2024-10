El Pingüino: a qué hora se estrena el episodio 4 en Max

Con todavía cuatro episodios pendientes, "El Pingüino" ya es de las series más vistas de Max y se espera que para su final alcance o iguale el éxito de "House of the Dragon" o, incluso, "Succession". Coproducida por DC, esta tira continúa luego de que Oz y Sofía buscaban controlar el futuro del narcotráfico en la Ciudad Gótica. No te pierdas los detalles del nuevo capítulo que se estrena este domingo.