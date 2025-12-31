El Plan de la Mariposa liberó el video de su primer show en un estadio de fútbol

El concierto formó parte de una etapa particular en la carrera del grupo nacido en Necochea, que en los últimos años fue ampliando de manera sostenida la escala de sus presentaciones. Luego de pasar por teatros, clubes y arenas de mayor capacidad, la fecha en Argentinos Juniors representó un nuevo desafío, con una puesta pensada para un escenario abierto y un formato distinto al de sus shows habituales.