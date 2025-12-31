El Plan de la Mariposa liberó el video de su primer show en un estadio de fútbol
La banda compartió la filmación completa del recital que dio en octubre en el estadio Diego Armando Maradona, un concierto que marcó un punto importante en su recorrido.
El Plan de la Mariposa liberó en su canal oficial de YouTube el registro completo del show que ofreció el 11 de octubre en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, una presentación que quedó marcada como la primera vez que el grupo se presentó en un estadio de fútbol con un recital propio.
El material ya puede verse de forma gratuita y permite revivir una noche que tuvo un valor especial tanto para la banda como para su público.
El concierto formó parte de una etapa particular en la carrera del grupo nacido en Necochea, que en los últimos años fue ampliando de manera sostenida la escala de sus presentaciones. Luego de pasar por teatros, clubes y arenas de mayor capacidad, la fecha en Argentinos Juniors representó un nuevo desafío, con una puesta pensada para un escenario abierto y un formato distinto al de sus shows habituales.
La filmación muestra un recorrido completo por el concierto, con imágenes del escenario, el público y los distintos momentos del setlist. La publicación en YouTube funciona así como un documento directo del show, tanto para quienes estuvieron presentes como para quienes no pudieron asistir y ahora tienen acceso al recital tal como se desarrolló esa noche.
El recital en Argentinos Juniors quedó así registrado como un paso más dentro del recorrido de El Plan de la Mariposa, y ahora también como un contenido disponible para ser revisitado, sin intermediarios y en el formato original del show en vivo.
