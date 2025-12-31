Rocío Igarzábal reveló el costado más oscuro de "Casi Ángeles": amenazas, miedo y una denuncia judicial

La gravedad de la situación la llevó a apoyarse en su familia y a tomar una decisión clave. “Hablé con mi papá porque tenía mucho miedo, fuimos a hacer la denuncia”, explicó en diálogo con Puro Show (El Trece). Desde ese momento, el temor dejó de ser una sensación difusa para convertirse en una constante que condicionaba su rutina personal y profesional.