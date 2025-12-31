Rocío Igarzábal reveló el costado más oscuro de "Casi Ángeles": amenazas, miedo y una denuncia judicial
Mientras la ficción era un éxito imparable, la actriz atravesaba una situación de acoso que la obligó a extremar cuidados y vivir con temor constante.
Lejos de la imagen feliz que muchos conservan de Casi Ángeles, Rocío Igarzábal decidió contar una experiencia personal atravesada por el miedo y la angustia. En pleno auge de la tira juvenil, cuando su carrera crecía de manera exponencial, la actriz y cantante vivía una realidad completamente opuesta fuera de escena.
Según relató, todo comenzó con mensajes intimidantes que, lejos de diluirse, fueron ganando intensidad y precisión. “Me amenazaban, eran amenazas heavies con mi dirección, la patente de mi auto. Me estaban siguiendo”, recordó, dejando en claro que se trataba de un hostigamiento sostenido que alteró su vida diaria.
La gravedad de la situación la llevó a apoyarse en su familia y a tomar una decisión clave. “Hablé con mi papá porque tenía mucho miedo, fuimos a hacer la denuncia”, explicó en diálogo con Puro Show (El Trece). Desde ese momento, el temor dejó de ser una sensación difusa para convertirse en una constante que condicionaba su rutina personal y profesional.
El clima de tensión también se trasladó a los escenarios. “Había como cierto operativo de seguridad cuando nos subíamos a los escenarios porque muchas amenazas eran ‘cuidate en este show porque voy a estar ahí y puede pasar algo’”, contó, al describir el contraste entre el entusiasmo del público y el nerviosismo que se vivía puertas adentro.
Ese desfasaje entre el éxito y el miedo dejó una marca profunda en ella. “La pasé mal, esa primera instancia de acomode de la banda me daba miedo, tenía mucha emoción pero a la vez era estar pensando que por favor no pase nada”, confesó. A raíz de eso, comenzó a modificar hábitos: evitaba quedarse sola y buscaba compañía incluso al llegar a los estudios de grabación.
Con el paso del tiempo, la investigación logró esclarecer lo ocurrido y poner fin al calvario. “Por suerte pudimos dar con la persona que estaba haciendo las amenazas y no jodió más, era una chica que venía al estudio, la veíamos cotidianamente”, reveló, cerrando así uno de los episodios más difíciles y menos conocidos de su carrera.
