El Polaco habló de la China Suárez y Juana Viale tuvo una insólita reacción
Durante su paso por "Almorzando con Juana", el cantante recordó la canción que hizo con la actriz y su opinión sorprendió a todos en la mesa.
La mesa de Juana Viale volvió a ser el escenario de revelaciones y debates sobre el mundo del espectáculo local. Durante la última emisión de Almorzando con Juana, uno de los grandes protagonistas fue Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, quien no dudó en abordar su experiencia profesional junto a la controversial Eugenia "La China" Suárez.
El referente de la movida tropical se mostró muy satisfecho con la colaboración que realizaron y aprovechó el espacio para destacar las cualidades vocales de la actriz y cantante.
El intercambio comenzó cuando se puso sobre la mesa el presente musical de la China. Ante la mirada atenta de los invitados, El Polaco fue categórico al evaluar el desempeño de su colega en el estudio de grabación.
“Empezó a cantar y canta bien”, afirmó con seguridad el intérprete, subrayando además que el material que lanzaron en conjunto logró una excelente repercusión y fue muy bien recibido por sus seguidores.
El picante comentario de Juana Viale y la respuesta del artista
A pesar de los elogios del cantante, la conductora del ciclo no pudo evitar aportar su cuota de ironía al debate. Con el estilo punzante que la caracteriza, Juana bromeó sobre la carrera de Suárez y planteó una duda sobre la identidad artística de la ex Casi Ángeles. Si bien la nieta de Mirtha Legrand coincidió en que la joven posee aptitudes para el canto, puso el foco en la falta de un rumbo claro en su propuesta sonora.
“Sí, canta bien. Pero no sé qué genero canta”, disparó Viale, dejando en el aire una sensación de que tenía más opiniones reservadas que prefirió callar entre risas.
Frente a este cuestionamiento sobre el estilo de la China, El Polaco salió al cruce con una visión más flexible sobre la industria actual. Para el artista, lo fundamental no es encasillarse en un ritmo específico, sino la capacidad de conectar con la audiencia a través de diferentes sonidos.
“Hizo de todo, porque grabó con Tapari, conmigo, con Ecko...”, recordó Ezequiel, haciendo hincapié en que esa versatilidad le ha permitido explorar desde el mundo de la cumbia hasta los ritmos urbanos.
La música como puente emocional
El Polaco concluyó su intervención señalando que, más allá de los tecnicismos o las etiquetas que se le puedan poner a un artista, lo que realmente importa es que la música cumpla su función primordial: llegar al corazón de la gente. En un mercado cada vez más híbrido, el cantante defendió la libertad de Suárez para colaborar con figuras de distintos ámbitos, reafirmando que su trabajo con ella fue una experiencia positiva y profesional.
De esta manera, mientras Juana Viale mantuvo su postura escéptica respecto a la definición artística de la China, el mundo de la música parece recibirla con los brazos abiertos, avalada por colegas de trayectoria que ven en ella una intérprete capaz de adaptarse a cualquier desafío que se le presente en el estudio.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario