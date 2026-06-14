Sin embargo, su trabajo no se limitaba al universo digital. Paralelamente, Vignale desarrollaba una carrera cinematográfica que comenzaba a recibir reconocimiento internacional. Su película "El tren fluvial", codirigida junto al actor Lorenzo "Toto" Ferro, fue seleccionada para competir en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

image Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el accidente junto a Gaspi

La producción también formó parte de festivales en Nueva York, Uruguay, Cartagena y Buenos Aires, consolidando el crecimiento de una carrera que combinaba el cine de autor con proyectos vinculados a la música y las nuevas plataformas.

La muerte de Vignale generó conmoción en el ambiente audiovisual argentino, donde colegas, artistas y creadores de contenido comenzaron a despedirlo en redes sociales y a destacar tanto su talento profesional como su calidad humana.

La impactante última publicación de Lucas Vignale

Horas antes de la tragedia, el director había realizado una publicación en sus redes sociales desde uno de los lugares más emblemáticos de Brasil.

En el video se lo ve en silencio, contemplando el paisaje a los pies del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, donde solo escribió la palabra "Dios". Tras conocerse la noticia de su muerte, las imágenes cobraron un significado especial para sus seguidores y comenzaron a circular ampliamente en las redes sociales, donde muchos las interpretaron como una de las últimas postales de su viaje.