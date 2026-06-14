Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el accidente junto a Gaspi
Tenía 28 años y había trabajado con artistas como Trueno, Nicki Nicole, Duki, Wos y Bizarrap. También acompañó a Gaspi en algunos de sus proyectos.
Lucas Vignale, el director y realizador audiovisual argentino que murió este domingo en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro junto al youtuber Gaspi, había construido una destacada carrera en la industria audiovisual nacional, donde trabajó con algunas de las principales figuras de la música urbana.
El cineasta, de 28 años, se encontraba en Brasil junto al creador de contenidos cuando la aeronave en la que viajaban colisionó con otro helicóptero. Las autoridades brasileñas confirmaron sus fallecimientos en el marco de un siniestro que dejó un total de seis víctimas fatales.
A lo largo de su trayectoria participó en la realización de videoclips para algunas de las principales figuras de la música urbana argentina, entre ellas Trueno, Nicki Nicole, Duki, Wos, Bizarrap y Milo J. Entre sus trabajos más destacados aparecen "Mamichula" y "Ya Me Fui".
En los últimos años también había desarrollado una estrecha relación profesional con Gaspi. En 2025 acompañó al influencer durante su preparación para La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, y registró todo el proceso en un cortometraje que compartió en sus redes sociales.
Además, fue el responsable de "La vuelta de Gaspi", el video con el que el creador de contenidos anunció su regreso a las pantallas después de un prolongado período de ausencia.
Sin embargo, su trabajo no se limitaba al universo digital. Paralelamente, Vignale desarrollaba una carrera cinematográfica que comenzaba a recibir reconocimiento internacional. Su película "El tren fluvial", codirigida junto al actor Lorenzo "Toto" Ferro, fue seleccionada para competir en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.
La producción también formó parte de festivales en Nueva York, Uruguay, Cartagena y Buenos Aires, consolidando el crecimiento de una carrera que combinaba el cine de autor con proyectos vinculados a la música y las nuevas plataformas.
La muerte de Vignale generó conmoción en el ambiente audiovisual argentino, donde colegas, artistas y creadores de contenido comenzaron a despedirlo en redes sociales y a destacar tanto su talento profesional como su calidad humana.
La impactante última publicación de Lucas Vignale
Horas antes de la tragedia, el director había realizado una publicación en sus redes sociales desde uno de los lugares más emblemáticos de Brasil.
En el video se lo ve en silencio, contemplando el paisaje a los pies del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, donde solo escribió la palabra "Dios". Tras conocerse la noticia de su muerte, las imágenes cobraron un significado especial para sus seguidores y comenzaron a circular ampliamente en las redes sociales, donde muchos las interpretaron como una de las últimas postales de su viaje.
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