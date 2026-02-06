El posteo de Xuxa que enloqueció a sus fans argentinos: ¿vuelve al país?

El mensaje, acompañado de imágenes de aquella noche inolvidable interpretando su clásico “Iiarie”, fue interpretado por muchos como un anticipo de su posible regreso a los escenarios nacionales. Xuxa ya había declarado en 2025 que su gira de despedida culminaría en Argentina, aumentando la expectativa de quienes crecieron con su música. En cuestión de minutos, la publicación sumó cientos de comentarios y muestras de cariño eufóricos sobre la vuelta al país de la animadora.

“No me voy a jubilar, pero ya no quiero hacer ciertas cosas”, sostuvo en una entrevista con el sitio Popline de Brasil hace pocos días. La despedida, aclaró, es de la nave, los pompones y las botas, no de los escenarios.

La artista explicó su decisión de dejar atrás algunos símbolos de su carrera. “No creo que combine más con las cosas que me gustaría ofrecer”, sostuvo la figura que en julio brindará dos shows multitudinarios en Sao Paolo. “Creo que la nave me deja en ese lugar de tener que dar lo que la gente quisiera ver y no lo que yo quiero ofrecer”.

Pensando en el futuro, la cantante remarcó que busca mayor libertad creativa: “Dejando de lado la nave, estaré dejando de lado eso, esa obligación de estar con cierta ropa. Creo que los shows futuros o las presentaciones que haga, podré vestirme como yo quiera”.

El adiós a ese universo también tiene una fuerte carga emocional para sus seguidores. Así lo resumió ella misma: “Al jubilarlo, al dejar de lado la nave, estaré dejando guardado todo eso que ellos vieron, pasaron y vivieron en su infancia, en su adolescencia”.

Aunque su gira fue anunciada hace tiempo con un cierre previsto en Argentina, recién ahora comenzaron a aparecer señales concretas de ese reencuentro, que todo indica podría darse finalmente en 2026, para alegría de sus fanáticos locales.