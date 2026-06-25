El Príncipe Harry y Meghan Markle serán los productores de una adaptación literaria en streaming

Frente a estas especulaciones que apuntaban a un estancamiento definitivo, la propia autora del libro rompió el silencio en una entrevista televisiva con la conductora Jenna Bush Hager para brindar una actualización sobre el estado de la producción.

Para llevar tranquilidad a los lectores y fanáticos de la historia de amor, Carley Fortune reveló de forma pública que la adaptación cinematográfica ya cuenta con un realizador audiovisual formalmente vinculado al proyecto, tirando por tierra los rumores de cancelación, aunque aclaró de forma concisa que el guion todavía estaba siendo revisado. En consecuencia, las fuentes del sector ratifican que el largometraje comandado por Harry y Meghan Markle permanece en una etapa de producción temprana y avanza a paso lento, pero firme.

Por otra parte, "Meet Me at the Lake" no es la única pieza literaria que la empresa de los duques tiene bajo la lupa, ya que el acuerdo con el gigante del streaming también contempla la realización de "The Wedding Date", una adaptación de la novela escrita por Jasmine Guillory. Este segundo proyecto de ficción, concebido bajo el género de la comedia romántica, transita de igual modo sus fases iniciales de desarrollo sin que se hayan emitido anuncios de relevancia en lo que respecta al inicio de su rodaje oficial.

A pesar de las demoras logísticas que experimentan las producciones de Archewell Productions, el armado de los equipos técnicos para "The Wedding Date" ya perfila un despliegue de alto calibre internacional. La propuesta audiovisual de los Sussex contará con la participación directa de la productora asociada Tracy Ryerson y con la incorporación de la prestigiosa guionista Tracy Oliver en el desarrollo de la trama.

Oliver ostenta una destacada reputación en los despachos de Hollywood tras haberse convertido en la primera mujer negra en escribir un largometraje que superó los 100 millones de dólares en la taquilla mundial, un hito que alcanzó gracias a su labor en la exitosa película "Girls Trip". El currículum de la escritora incluye aportes significativos en títulos de gran repercusión comercial como "Little", "The Sun Is Also a Star", "The Blackening", "First Wives Club" y "Harlem", en adición a las secuelas que tiene actualmente en carpeta como "Girls Trip 2" y "The Blackening 2", consolidando el respaldo creativo de los proyectos firmados por la realeza.