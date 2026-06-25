El Príncipe Harry y Meghan Markle serán los productores de una adaptación literaria en streaming
Es oficial que uno de los libros de Carley Fortune, la autora de "Every summer after", tendrá adaptación literaria. Conocé los detalles.
El príncipe Harry y Meghan Markle continúan afianzando su perfil como productores audiovisuales a nivel internacional en la pantalla chica. Tras haber anunciado por sorpresa la renovación de su millonario contrato de exclusividad con la plataforma de streaming Netflix, la pareja real trabaja a paso firme a través de su firma Archewell Productions.
Sin embargo, entre el abanico de producciones planificadas, las miradas y las principales dudas de la industria están depositadas sobre el desarrollo de "Meet Me at the Lake", la esperada traslación cinematográfica de la exitosa novela romántica de la escritora Carley Fortune.
La adquisición de los derechos de esta obra literaria se concretó en el año 2023 por una cifra cercana a los tres millones de dólares, generando un enorme revuelo mediático en su momento. No obstante, casi tres años después el proyecto sigue sin director ni reparto confirmado, un panorama que sembró lógicas incertidumbres sobre el verdadero progreso del film dentro del catálogo de la empresa.
Frente a estas especulaciones que apuntaban a un estancamiento definitivo, la propia autora del libro rompió el silencio en una entrevista televisiva con la conductora Jenna Bush Hager para brindar una actualización sobre el estado de la producción.
Para llevar tranquilidad a los lectores y fanáticos de la historia de amor, Carley Fortune reveló de forma pública que la adaptación cinematográfica ya cuenta con un realizador audiovisual formalmente vinculado al proyecto, tirando por tierra los rumores de cancelación, aunque aclaró de forma concisa que el guion todavía estaba siendo revisado. En consecuencia, las fuentes del sector ratifican que el largometraje comandado por Harry y Meghan Markle permanece en una etapa de producción temprana y avanza a paso lento, pero firme.
Por otra parte, "Meet Me at the Lake" no es la única pieza literaria que la empresa de los duques tiene bajo la lupa, ya que el acuerdo con el gigante del streaming también contempla la realización de "The Wedding Date", una adaptación de la novela escrita por Jasmine Guillory. Este segundo proyecto de ficción, concebido bajo el género de la comedia romántica, transita de igual modo sus fases iniciales de desarrollo sin que se hayan emitido anuncios de relevancia en lo que respecta al inicio de su rodaje oficial.
A pesar de las demoras logísticas que experimentan las producciones de Archewell Productions, el armado de los equipos técnicos para "The Wedding Date" ya perfila un despliegue de alto calibre internacional. La propuesta audiovisual de los Sussex contará con la participación directa de la productora asociada Tracy Ryerson y con la incorporación de la prestigiosa guionista Tracy Oliver en el desarrollo de la trama.
Oliver ostenta una destacada reputación en los despachos de Hollywood tras haberse convertido en la primera mujer negra en escribir un largometraje que superó los 100 millones de dólares en la taquilla mundial, un hito que alcanzó gracias a su labor en la exitosa película "Girls Trip". El currículum de la escritora incluye aportes significativos en títulos de gran repercusión comercial como "Little", "The Sun Is Also a Star", "The Blackening", "First Wives Club" y "Harlem", en adición a las secuelas que tiene actualmente en carpeta como "Girls Trip 2" y "The Blackening 2", consolidando el respaldo creativo de los proyectos firmados por la realeza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario