La alegría de Denise Dumas tras encontrar a su gata Mina: estaba en una alcantarilla

Al reingresar a su territorio, la felina evidenció el estrés del encierro y se dirigió de forma directa hacia sus dueños en busca de alimento, contención y mimos. El revuelo hogareño por el retorno de Mina fue de tal magnitud que hasta el conejo de la casa, llamado Coco, se mostró sumamente curioso y se arrimó a husmear los movimientos de su compañera de cuatro patas.

Gata Denise Dumas

A lo largo de toda la semana de ausencia, Denise Dumas desplegó una campaña masiva de difusión que incluyó el aviso formal a la comunidad barrial y réplicas constantes en el ecosistema virtual. La gravedad del asunto empujó a la conductora a llevar el caso a la pantalla chica, visibilizando la problemática en el ciclo televisivo "LAM" con el firme propósito de solicitar la asistencia de los residentes de la zona para identificar el paradero del animal.

Foto Gata Denise Dumas 3

La desesperación de la familia radicaba fundamentalmente en el origen vulnerable de Mina, un animal doméstico que cargaba con un historial previo de desamparo antes de ser cobijado por los Dumas. Para este clan, la pérdida temporaria representó una herida profunda que decidieron exteriorizar públicamente para concientizar sobre el lazo afectivo con los animales adoptados. Finalmente, la perseverancia rindió sus frutos y la aparición de la gata tras diez días atrapada se transformó en una auténtica celebración comunitaria, devolviéndole la ansiada paz mental a todo el grupo familiar.