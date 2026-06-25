La alegría de Denise Dumas tras encontrar a su gata Mina: estaba en una alcantarilla
Durante los últimos diez días la conductora se movilizó en redes, televisión y en su propio barrio para encontrar a su compañera. Los detalles.
El hogar de Denise Dumas recuperó por completo la sonrisa luego de protagonizar un reencuentro cargado de emoción que puso fin a una extensa y desesperante búsqueda. Mina, la gata que forma parte fundamental de la dinámica familiar tras haber sido rescatada del abandono en el pasado, regresó a su casa luego de permanecer desaparecida por más de una semana. Fueron diez jornadas completas donde la incertidumbre y la profunda tristeza se apoderaron del entorno de la conductora, alterando la rutina cotidiana de una mascota que jamás solía aventurarse hacia el exterior.
La desaparición de la felina coincidió de manera desafortunada con un período de transformaciones edilicias y mudanzas dentro de la vivienda. Afortunadamente, el hallazgo de Mina trajo un inmenso alivio colectivo gracias al esfuerzo de un grupo de allegados a la animadora, quienes localizaron a la gata atrapada en una alcantarilla profunda y coordinaron de inmediato las tareas de salvamento.
El operativo de auxilio contó con una activa y solidaria participación de reconocidas figuras del espectáculo local, quienes no dudaron en poner el cuerpo para colaborar con la causa de la conductora. El periodista Nicolás Peralta documentó el feliz desenlace a través de sus perfiles digitales oficiales con una dedicatoria contundente: “Después de 10 días, apareció Mina, la gatita de Denise Dumas y fuimos parte del rescate”, relató el panelista.
Peralta, en compañía de su colega Pía Shaw, presenció el exacto y conmovedor instante en que la mascota fue extraída del conducto subterráneo por los propios hijos de Denise, quienes la abrazaron entre lágrimas tras jornadas de extrema preocupación.
Al reingresar a su territorio, la felina evidenció el estrés del encierro y se dirigió de forma directa hacia sus dueños en busca de alimento, contención y mimos. El revuelo hogareño por el retorno de Mina fue de tal magnitud que hasta el conejo de la casa, llamado Coco, se mostró sumamente curioso y se arrimó a husmear los movimientos de su compañera de cuatro patas.
A lo largo de toda la semana de ausencia, Denise Dumas desplegó una campaña masiva de difusión que incluyó el aviso formal a la comunidad barrial y réplicas constantes en el ecosistema virtual. La gravedad del asunto empujó a la conductora a llevar el caso a la pantalla chica, visibilizando la problemática en el ciclo televisivo "LAM" con el firme propósito de solicitar la asistencia de los residentes de la zona para identificar el paradero del animal.
La desesperación de la familia radicaba fundamentalmente en el origen vulnerable de Mina, un animal doméstico que cargaba con un historial previo de desamparo antes de ser cobijado por los Dumas. Para este clan, la pérdida temporaria representó una herida profunda que decidieron exteriorizar públicamente para concientizar sobre el lazo afectivo con los animales adoptados. Finalmente, la perseverancia rindió sus frutos y la aparición de la gata tras diez días atrapada se transformó en una auténtica celebración comunitaria, devolviéndole la ansiada paz mental a todo el grupo familiar.
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