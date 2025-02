El rating de Gran Hermano vuelve al semáforo amarillo: los números de la gala de eliminación

Delfina no volvió al estudio de Telefe tras la eliminación

delfina.jpg

La casa de Gran Hermano tuvo este domingo una gala de doble eliminación que, como no podía ser de otra manera, terminó con algunas sorpresas, y una situación por lo menos particular cuando Delfina, una de las eliminadas, no quiso ingresar al piso de Telefe para saludar a Santiago del Moro.

Se trató de una semana diferente, que arrancó con toda la casa en placa por el voto negativo, de la que primer salió la ganadora de la prueba del liderazgo, Sandra; y recién el miércoles se realizó un primer corto para que se reduzca a 10 nominados.

Finalmente, hubo tiempo para un nuevo salvado más: Katia "La Tana" ganó un concurso de preguntas y respuestas, y la placa final quedó en nuevo jugadores, dos de los cuales se despidieron este domingo: Saif y Delfina.

gran hermano santiago del moro

El caso de la joven no fue uno más: se trató de la primera eliminada de la edición, que logró regresar al reality como reemplazo de Claudio, quien dejó la casa por problemas de salud. Había finalizado como la cuarta más votada en el repechaje en el que entraron dos y luego el tercero (Giuliano), también como reemplazo.

En aquella primera salida, Delfina se había negado a bajarse del auto que traslada a los participantes desde la casa más famosa del país hacia el estudio de TV donde es recibido por Del Moro y el público presente. En aquella oportunidad no se dieron mayores detalles.

Esta vez, se repitió la historia y la joven no ingresó, como sí lo hizo Saif, al piso del programa más visto de la TV. "No quiso subir al Cabify por un ataque de ansiedad", contó el conductor de GH.

Rating minuto a minuto de Gran Hermano

santiago del moro gran hermano.jpg

Esta vez el programa que conduce Santiago Del Moro no superó los 14 puntos de rating, como sucedió a lo largo de toda la semana.

Gran Hermano arrancó con números altos la gala del domingo porque la nueva temporada de Pasapalabra está funcionando bien y con un rating alto.

Por eso, el reality de Telefe arrancó el domingo arriba a los 12 puntos y mantuvo ese piso durante un largo rato, hasta que después de las 23 llegó a su pico de la jornada, con 13,7.

image.png

Pero no pudo sostener eso hacia arriba en el tiempo y terminó con buenos números pero sin llegar a lo que pasó en la semana, algo que se viene repitiendo durante todo febrero.