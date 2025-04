El reclamo de Lizy Tagliani tras la retractación de Viviana Canosa: "Que mi nombre quede limpio"

lizi tagliani

“La pedofilia se debe investigar y castigar con la mayor rigurosidad de la ley”, sostuvo la conductora, pero alertó que no va a permitir que se haya relacionado su nombre con un delito semejante y adelantó que va a ir la Justicia para limpiar su nombre. “Todo el mundo sabe quién soy. Nunca, ni en chiste, tuve ese tipo de cosas porque lo padecí desde los cinco años”, sumó.

Cuando le preguntaron por Viviana Canosa y sus dichos, Lizy dijo que no quería hablar de nadie. Sin embargo, explicó que piensa ir hasta las “últimas consecuencias”. “Siempre estuve tranquila. Muy triste, como sigo. La verdad es que estoy muy nerviosa, pero estoy fuerte y descubro lo que es ser mamá porque tengo una fortaleza que no sé si en otro momento la hubiese tenido”, confesó. Tampoco quiso hablar del tema de la adopción.

“Estoy bien fuerte, pero estoy despistada”, siguió sobre su estado en la actualidad. “Estoy tratando de conseguir una buena profesional que me acompañe en lo psicológico. Se me abrió una herida muy grande en mi vida”, confió, pero se mostró esperanzada. “Se tiene que reparar todo el daño que me han hecho”, sostuvo. “Se vuelve con la verdad y poco a poco. No hay nada que el tiempo no cure y no sane”, completó.