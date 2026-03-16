El récord histórico de Sean Penn en los Premios Oscar 2026
El actor se llevó el galardón como mejor actor de reparto por su papel en "Una batalla tras otra" y rompió un récord que solo tienen, con él, 4 actores en Hollywood.
La noche de este domingo 15 de marzo de 2026, en el marco de los Premios Oscar 2026, quedará grabada en los anales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como el momento en que Sean Penn ratificó su estatus de leyenda viviente.
El intérprete se alzó con la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por su deslumbrante labor en Una batalla tras otra (One Battle After Another), el filme dirigido por el prestigioso Paul Thomas Anderson. Este triunfo no es un reconocimiento más en su vitrina, sino el peldaño definitivo que lo integra a un grupo extremadamente selecto de figuras que han logrado conquistar tres premios de la Academia a lo largo de su carrera.
Con esta nueva victoria, Penn iguala la marca de gigantes de la industria como Daniel Day-Lewis, quien ostenta el récord de tres premios en la categoría de actor principal, y Jack Nicholson, quien también alcanzó la cifra de tres galardones combinando roles protagónicos y de reparto. Al sumar este Óscar a los ya obtenidos por sus trabajos en Mystic River y Milk, el actor se consolida como uno de los referentes más laureados de la cinematografía contemporánea, demostrando una vigencia que muy pocos logran mantener durante décadas.
Bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, Penn dio vida al Coronel Steven J. Lockjaw, un personaje que ha sido descrito por los especialistas de manera unánime como "inquietante" y "frenético". En esta cinta bélica, que se distancia de los lugares comunes y los estereotipos militares, el actor logra plasmar la densidad emocional y la complejidad de un mando castrense sumergido en un conflicto desgarrador. Su capacidad para transformarse en manos de directores de culto ha sido, una vez más, la clave para ofrecer una actuación que la crítica no dudó en catalogar como una de las más potentes de la temporada.
A pesar de la magnitud del anuncio, el Dolby Theatre no pudo contar con la presencia física del ganador. La ausencia de Sean Penn se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, siendo el actor Kieran Culkin el encargado de subir al escenario para aceptar la estatuilla en su representación. Según se detalló durante la cobertura oficial del evento, el motivo de su falta radica en su coherencia personal y política: Penn se encuentra actualmente en Ucrania, reafirmando su compromiso con la realidad de aquel país y priorizando su activismo humanitario por sobre las luces de Los Ángeles.
El éxito de Penn en Una batalla tras otra representa mucho más que el premio a un papel individual; es el reconocimiento a una trayectoria definida por la intensidad y el riesgo artístico. Al completar su palmarés con un triunfo en la categoría de reparto, el actor demuestra que su magnetismo en pantalla permanece inalterable desde sus primeros años en la industria. Este tercer Óscar no solo celebra su inmenso talento interpretativo, sino que también subraya su perfil como una figura cuya relevancia trasciende la cámara, uniendo su excelencia profesional con una inagotable labor social fuera de los sets de filmación.
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