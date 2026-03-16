El récord histórico de Sean Penn en los Premios Oscar 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2033355130553118747&partner=&hide_thread=false Sean Penn gana su tercer #Oscars en su carrera



Es el cuarto actor que lo logra. pic.twitter.com/tay8X2tIOj — minutouno (@minutounocom) March 16, 2026

Bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, Penn dio vida al Coronel Steven J. Lockjaw, un personaje que ha sido descrito por los especialistas de manera unánime como "inquietante" y "frenético". En esta cinta bélica, que se distancia de los lugares comunes y los estereotipos militares, el actor logra plasmar la densidad emocional y la complejidad de un mando castrense sumergido en un conflicto desgarrador. Su capacidad para transformarse en manos de directores de culto ha sido, una vez más, la clave para ofrecer una actuación que la crítica no dudó en catalogar como una de las más potentes de la temporada.