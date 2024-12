El Retutu fue operado de urgencia y hay preocupación por su salud

Le detectaron hematomas en la cavidad abdominal, lo que obligó a los médicos volver a operarlo: “Tuvieron que limpiarlo internamente. Sé que esto es un proceso que Dios quiso que pasáramos como familia, porque necesitábamos la presencia de nuestro único sanador, que es Jesús de Nazaret. Y como dice en el Salmo 119:71, ‘Fue bueno que me afligieras porque cuando me afligiste aprendí tus mandamientos’”.

el retutu

Asimismo, el cantante realizó un comunicado, pidiéndole disculpas a aquellos que lo contrataron para realizar shows: “Quiero pedirles perdón a todos los que me contrataron en diciembre. No voy a poder hacer los shows por obvias razones que estoy mostrando acá. Quiero mandarles saludos a toda la gente que me quiere, que me sigue. Quiero que oren por mí. Me tuvieron que volver a operar de urgencia. Sé que voy a salir adelante. Gracias por confiar en mi”.

Gastón fue el ganador de la quinta edición de Cuestión de Peso. El Retutu logró bajar 130 kilos y dejar atrás varios hábitos perjudiciales, como consumir dos kilos de carne al día, un kilo de pan, yogur, un litro de leche y cinco alfajores. Además de ser cantante de cumbia, dedica su tiempo a ayudar a chicos necesitados, llevándoles comida, y comparte la palabra de Dios.