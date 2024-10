"El señor de los Anillos: los anillos del poder": así fue creada la serie de Prime Video

Lo cierto es que desde el estreno de su primera parte, "El señor de los anillos: los anillos del poder", se convirtió en una gran herencia de las películas. Pero no solamente por su historia, sino también por su nivel de producción y cómo fueron desarrollando cada puesta en escena.

De eso, justamente, habló, en exclusiva para minutouno.com, Alex Disenhof, el director de fotografía de la tira, quien reveló detalles sobre la creación de cada espacio que se fue encontrando para llevar a cabo lo que hoy se ve en Prime Video.

Alex Disenhof: "Planear algo de esta escala, tu sabes, y traer la Edad Media a la vida, es un desafío muy complicado. Una de las cosas más divertidas sobre esto, creo que es como si se tratara de una comunidad de hacer arte. Tu sabes, es toda esta gente diferente de, tu sabes, artesanos, quienes están haciendo las armaduras, los protectores para los caballos y espadas. También tenemos tejedores de canastas en el staff, tenemos artesanos y artesanías, personas que están armando el set, haciendo hojas de oro falsas. Todas esas cosas van juntas para crear este mundo, ese tipo de embudos que se canaliza a través de mi lente y es una verdadera alegría.

Aunque toma meses y meses de preparación. Cada toma está pensada, cada escena está planeada. Tu sabes, es realmente una profunda colaboración entre yo, mi equipo, el director, los actores y los productores. Y obvio que todos los demás departamentos también trabajan al mayor nivel posible".

Alex Disenhof: "Si, claro. Tenemos que leerlos, así que parte del proceso es descomponer el guion escena por escena, tu sabes, línea por línea y realmente trazar un arco para el show. Además, nos tenemos que asegurar que visualmente sea cohesivo en toda la temporada. Y tu sabes, nuevamente, trabajar con el director, entrar a las sesiones en el set y con los actores, también, revisando dónde se van a parar, cómo van a, tu sabes, interpretar la escena y después iluminarla y después calcular dónde va a ir la cámara es todo parte de un proceso".

Alex Disenhof: "Bueno, creo que lo más importante para un cinematógrafo es control, ¿verdad? Nosotros siempre estamos tratando de controlar los elementos. Estamos tratando de controlar el sol, la luz y el contraste en una escena y los colores. Así que obvio que cuando estás en el set, cuando estás en uno de nuestros lugares de escenografías o adentro, eso me da verdadero control sobre el mundo de "El señor de los Anillos". Pero cuando vamos, tu sabes, al mundo verdadero, el tipo de construcción de allí, es mucho más desafiante. Traigo más equipo al exterior para ayudar a controlar la luz del sol o los accesos. A veces los lugares a los que vamos son de difícil acceso, así que la producción tuvo que construir una enorme máquina para llevarnos a los lugares.

Pero también obtienes esos momentos especiales que no puedes planear, ya sabes, en un entorno real donde, de repente, el sol se asoma de la manera justa y no podrías haberlo planeado, ya sabes, porque el actor gira su rostro de cierta manera y, ya sabes, lo llamamos accidentes felices. Así que diría que, aunque filmar en locación exterior es más desafiante, a veces permite que ocurran algunas sorpresas agradables".

Alex Disenhof: "Es una buena pregunta. Quiero decir, si es una lluvia muy fuerte, muchas veces trabajamos como un gran equipo para reorganizar nuestro día. Así que, tal vez, nos metemos adentro ese día. Si es una lluvia ligera, como ya nos ha pasado varias veces en la serie, tenemos luces muy grandes y podemos bloquear la lluvia usando sedas y banderas. Tenemos grandes grúas de construcción de las que colgamos, ya sabes, banderas de unos 12 metros por 12 metros. Así que, como unas banderas de 18 metros por 18 metros para bloquear el sol, bloquear la lluvia, lo que sea que necesitemos. Y luego tenemos otras grúas que traen, ya sabes, luces de 18,000 vatios que iluminan el set. Así que puedo crear el sol, puedo hacer lo que necesite. Y eso, nuevamente, es parte del proceso de planificación. Tenemos que estar preparados para diferentes situaciones que surjan porque, ya sabes, en la preproducción, parte de lo que hago es visualizar cómo quiero que se vea una escena. Sabes, Mordor, quiero que no haya sol en Mordor, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que no haya sol en Mordor? Bueno, o lo construimos dentro o, si tenemos que construirlo afuera, tenemos que bloquear el sol, y eso es lo que haríamos. Tenemos enormes bloqueadores de sol para bloquear el sol en los sets de Mordor.

Eso es lo divertido, ya sabes, todo es un poco como un truco de magia. Hacer cine es un truco de magia. Es, ya sabes, crear construcción de mundos y, para mí, soy un gran fan de El Señor de los Anillos. Soy un gran fan del trabajo de Tolkien y un gran fan de la Edad Media, y poder darle vida es un desafío, pero es un desafío muy gratificante".

Alex Disenhof: "Te daré 2 momentos favoritos. Uno de ellos fue despertarme a las 4:00 de la mañana en las Islas Canarias, donde rodamos parte del show este año. Estábamos en la cima de un volcán, viendo el amanecer mientras todo el equipo descargaba, preparaba todo y traía el equipamiento. Fue una vista increíble.

Solo veías cómo el sol se levantaba. Y tenía una cámara conmigo, creo que algunos de esos planos terminaron en el show, donde simplemente se ve esto. Pude capturar algunas tomas del sol saliendo sobre estas rocas desérticas, y era tan hermoso. Me recordó lo afortunado que soy de poder ir a tantos lugares por todo el mundo para hacer que este show sea una realidad. Ese fue uno de mis momentos favoritos.

Otro de mis momentos favoritos fue cuando vi por primera vez una de nuestras catapultas, los trabuquetes que lanzan las rocas en la gran batalla. El departamento de arte construyó dos de esos de verdad. Eran reales. Y eran, sí, de 70 pies de alto. Así que, no sé cuántos metros son, como 22 o 23 metros de altura. Uno de ellos podía moverse de un lado a otro, y el otro realmente podía lanzar cosas. Verlos, junto con el gran muro, construimos un muro de la ciudad enorme, todo eso era real en cámara. Así que filmar allí fue realmente especial.

Por otro lado, uno de los mayores desafíos fue organizar esa batalla, la batalla al final de la temporada, que ya verás. No creo que sea un secreto que hay una gran batalla al final de la temporada. Miles de orcos atacando la ciudad y organizar toda la acción, que fue dividida entre mi director, Charlotte Brandstrom, y nuestra segunda unidad, que se encargó de las acrobacias. Fue un gran desafío logístico, y luego rodar en ese ambiente. El set era como el lecho de un río seco, así que había barro hasta la altura de las espinillas, agua, y rodábamos de noche bajo la lluvia. Las condiciones eran realmente difíciles, pero visualmente lo hizo ver espectacular. Fue increíble. Pero definitivamente fueron varias semanas de rodaje de noche, bajo la lluvia, en condiciones fangosas, con caballos, personas con armaduras, fuego y todo tipo de cosas locas".

Embed - The Lord of the Rings on Prime on Instagram: "All of Middle-earth is within his reach. The season finale of The Rings of Power arrives tomorrow on Prime Video."

Alex Disenhof: "Desde un punto de vista técnico, en realidad rediseñé la forma en que la cámara captaba el color para esta temporada, ¿verdad? Así que, en realidad, puedes trabajar con un colorista, un colorista profesional, y lo que haces es filmar una serie de pruebas con las personas en sus vestuarios y con la iluminación que estamos pensando usar para el programa. Hacemos esto con anticipación y podemos programar la cámara para que vea los colores de diferentes maneras, ¿verdad?

Y una de las cosas que quería hacer para esta temporada era crear un aspecto un poco más oscuro y con menos colores primarios. Porque, ya sabes, Sauron ahora está expuesto, todo el mundo está lidiando con sus propias crisis, y quería reflejar eso en los aspectos visuales del programa. Así que, visualmente, creo que es un poco más maduro, es un poco más oscuro, y tiene tonos más ricos, más terrosos, en lugar de colores brillantes, como los rojos y azules. Es un poco más pastel, por así decirlo. Así que creo que, solo desde esa perspectiva, rediseñar la forma en que la cámara percibe el color este año es algo diferente.

También creo que, desde una perspectiva de ritmo, en la primera temporada, gran parte de lo que vimos consistía en establecer todos los diferentes mundos y los personajes. Ahora ya conocemos a estos personajes, así que la trama se desarrolla rápidamente. Si viste los primeros tres episodios, ya sabes que arranca muy rápido y establece el escenario para el resto de la temporada muy rápidamente. Así que eso es divertido.

Embed - The Lord of the Rings on Prime on Instagram: "An epic clash of swords. All episodes of Season 2 of The Rings of Power are available now on @PrimeVideo."