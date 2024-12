El sentido mensaje de Lola Lanata para despedir a su papá: "Tuvimos la suerte de..."

El mensaje que conmovió a todos continuó de la siguiente manera: "Te quería agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste", subrayó con una foto junto a Jorge, cuando ella era sólo una niña, y luego con un video desde la internación, que muestra la mano del comunicador acariciando su rostro.

Embed - Lolitalanata on Instagram: "Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir. Te querío agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste. Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y te agradezco. Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz. O el día que mamá se quejaba de mi y vos le dijiste que “todo lo que Lola quiera hacer, está bien”. Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés. Por último te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi, Para siempre tu lunita."