El sinceridio de Roberto García Moritán tras casi dos meses sin Pampita: "Ojalá que..."

"Sentí que era demasiado, era una obviedad que no tenía ganas de hablar", manifestó en torno al acoso mediático que vivió a fines de septiembre y principios de octubre. "Yo era un PyME, un laburante, fundador de una ONG y de un día para el otro me volví diputado, casado con Caro, de pronto ministro y dicen que cuando subís rápido, bajás rápido. Para mí es un desafío más, de los tantos que tuve en mi vida", sumó.

Luego, se refirió a sus días en la Clínica Adventista "Vida Sana", donde estuvo un breve período en pos de recuperarse de la ruptura con la madre de su hija Anita. "Había dejado la valija, entro al comedor y sale la foto mía. Una lástima, porque a partir de ese momento, toda la dinámica cambió", aseguró.

En referencia a lo vivido esos días, relató: "Me llevaron a conocer su iglesia, nos sentaron en las primeras filas, no sé por qué levanté la mano y salió la foto que decía que me había convertido a otra religión. Sigo siendo católico, no confesé mis pecados ahí, aunque los tengo igual que todo el mundo".

Finalmente, Moritán aseguró no querer hablar de su expareja y, en lo que respecta a su incipiente relación con el reconocido polista, el exfuncionario fue contundente: "Es una mujer adulta, responsable e inteligente. Toma decisiones y ella decide qué quiere hacer de su vida y no me queda más que respetarla".

Y concluyó: "Estoy solo, voy a estar solo por todo el tiempo que sienta que tenga que estarlo. Cada día me siento mejor y, ojala que en algún tiempo cercano, encuentre a alguien que me vuelva a entusiasmar de la forma en que lo hizo Caro en su momento".