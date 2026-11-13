El sobrecogedor comunicado de la familia de Paolo el Rockero tras su muerte: "Mucho más querido de lo que..."
Romina, su exmujer, y Juan, el hijo de ambos, difundieron un sentido mensaje para agradecer las muestras de cariño del público.
La partida de Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como Paolo el Rockero, provocó una profunda consternación. Tras conocerse el fallecimiento del entrañable artista a los 68 años, su círculo más íntimo decidió romper el silencio con un mensaje cargado de emotividad, en el que expresó su gratitud por las innumerables muestras de afecto recibidas y dio a conocer cómo será la despedida del inolvidable humorista.
A través de un texto titulado "Comunicado de agradecimiento", Romina, su exmujer y amiga, y Juan, el hijo de ambos, exteriorizaron su conmoción ante la profusión de mensajes y homenajes que se multiplicaron desde que trascendió la noticia de su muerte. "Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos, y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor", escribieron en uno de los pasajes más sentidos del mensaje.
Además, confirmaron que Paolo el Rockero será despedido en una ceremonia íntima, acompañado únicamente por sus familiares y amigos más cercanos. En ese sentido, agradecieron la comprensión y el respeto del público y los medios de comunicación ante la decisión de preservar ese momento en la privacidad.
El comunicado completo de la familia de Paolo el Rockero
COMUNICADO DE AGRADECIMIENTO
En nombre de nuestro hijo Juan y mío, Romina, su exmujer y amiga que lo acompañó a lo largo de su vida, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores de Jorge, nuestro querido Paolo el Rockero, y a los medios de comunicación por el respeto y el cariño con el que han acompañado su partida.
Cada mensaje, cada homenaje y cada muestra de afecto nos ha emocionado profundamente.
Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos, y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor.
Jorge será velado y despedido en una ceremonia íntima, acompañado por sus familiares y amigos más cercanos. Agradecemos profundamente el respeto y la comprensión hacia este momento de privacidad.
Gracias por mantener vivo su recuerdo, por honrar su historia y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo, porque permanecen en el corazón de quienes las quisieron.
Con todo nuestro cariño y gratitud,
Juan y Romina.
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