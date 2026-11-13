El sobrecogedor comunicado de la familia de Paolo el Rockero tras su muerte: "Mucho más querido de lo que..."

Cada mensaje, cada homenaje y cada muestra de afecto nos ha emocionado profundamente.

Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos, y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor.

Jorge será velado y despedido en una ceremonia íntima, acompañado por sus familiares y amigos más cercanos. Agradecemos profundamente el respeto y la comprensión hacia este momento de privacidad.

Gracias por mantener vivo su recuerdo, por honrar su historia y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo, porque permanecen en el corazón de quienes las quisieron.

Con todo nuestro cariño y gratitud,

Juan y Romina.