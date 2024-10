El sorpresivo beso entre Christophe Krywonis y Mariano Iúdica en Bake Off Famosos: "Besa bien"

Una nueva edición de Bake Off Famosos dejó varias joyitas para los espectadores no solamente por el último eliminado, Nacho Elizalde, sino también por el resto de los participantes y mismo, los jurados. Y ahora, quiénes protagonizaron una de las perlitas más comentadas fueron Cristophe y Mariano Iúdica quienes dejaron, para el programa, uno de los momentos más comentados.