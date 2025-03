El susto de Jimena Barón en pleno vuelo a Nueva York y su preocupación por Momo

image.png

Luego, agregó una foto de un meme de una nena durmiendo y escribió: "Yo tratando de dormir arriba del pacífico pensando que lo último que saldría en las noticias después de mi muerte en el avión, serían mis historias abandonando a mi hijo por ir a comprar y lustrar Pinocho a NY". A su vez, también mostró a su novio, Tuma Palleiro y escribió: "Matías aterrado también".

image.png

image.png

Hay que destacar que las palabras de Jimena Barón hacen referencia a sus historias previas a viajar despidiéndose de Momo. Aunque, en particular a una de ellas, la cual compartió luego de confesar que se quedó llorando en la calle después de despedir a su hijo cuando entró al colegio sabiendo que no lo vería hasta su regreso. "No se preocupen que en un rato se me pasa y Momo la pasará genial, lo super malcriarán y a mi me verán en NY haciendo compras totalmente desafectada preguntando quién es Momo", destacó.

jimena baron

A esto, también confesó: "De nuevo, nos e gasten mucho en decirme nada muy profundo porque en horas estaré en NY fingiendo 90s 1 peso 1 dólar, comiendo rico y lustrándole el pinocho a mi novio que está re fuerte y las hormonas para eso sí que cooperan". Por lo que, una vez que tuvo este problema que la llenó de incertidumbre en el avión, Jimena recurrió al humor nuevamente y fingió estar afectada por lo que publicó antes de volar.