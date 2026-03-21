El thriller con el Chino Darín en Netflix que juega con el tiempo y te volará la cabeza

Su hija nunca nació

Su vida familiar es completamente distinta

Debe enfrentarse a decisiones que alteran su destino

La película combina suspenso, drama y ciencia ficción, explorando cómo una pequeña acción puede modificar todo el curso de una vida. Durante la tormenta es una de esas películas que demuestran la calidad del cine español dentro de Netflix. Ideal para quienes buscan un thriller atrapante, con una historia original y actuaciones destacadas, es una opción imperdible para maratonear.

Reparto de Durante la tormenta

El elenco está compuesto por grandes figuras del cine español y latino:

Adriana Ugarte

Chino Darín

Álvaro Morte

Javier Gutiérrez

Miquel Fernández

Nora Navas

Mima Riera

Las actuaciones aportan profundidad emocional a una trama ya de por sí intensa, elevando la experiencia del espectador.

Trailer de Durante la tormenta