El thriller con el Chino Darín en Netflix que juega con el tiempo y te volará la cabeza
Dirigida por Oriol Paulo, esta joya española mezcla suspenso y ciencia ficción. Descubrí cómo una interferencia temporal puede borrar toda tu vida en un segundo.
Este thriller español se convirtió en una de las recomendaciones más fuertes de la plataforma, en gran parte gracias a la actuación del argentino Chino Darín. El tráiler anticipa una historia cargada de tensión, misterio y giros inesperados. Desde el primer momento, deja en claro que no se trata de un thriller convencional, sino de una propuesta que juega con el tiempo y las decisiones humanas.
Dirigida por Oriol Paulo, la película mezcla elementos de ciencia ficción con un relato cargado de tensión, logrando una historia que mantiene al espectador atrapado de principio a fin.
De qué trata Durante la tormenta
La historia comienza en 1989, en medio de una intensa tormenta que provoca un fenómeno inexplicable: una interferencia temporal que conecta dos momentos distintos en el tiempo.
A partir de ese evento, Vera —la protagonista— logra comunicarse con un niño que vivió en su casa 25 años antes. En un intento por salvarlo de un trágico accidente, altera el pasado y, con ello, cambia completamente su presente.
Este acto desencadena una nueva realidad en la que:
- Su hija nunca nació
- Su vida familiar es completamente distinta
- Debe enfrentarse a decisiones que alteran su destino
La película combina suspenso, drama y ciencia ficción, explorando cómo una pequeña acción puede modificar todo el curso de una vida. Durante la tormenta es una de esas películas que demuestran la calidad del cine español dentro de Netflix. Ideal para quienes buscan un thriller atrapante, con una historia original y actuaciones destacadas, es una opción imperdible para maratonear.
Reparto de Durante la tormenta
El elenco está compuesto por grandes figuras del cine español y latino:
- Adriana Ugarte
- Chino Darín
- Álvaro Morte
- Javier Gutiérrez
- Miquel Fernández
- Nora Navas
- Mima Riera
Las actuaciones aportan profundidad emocional a una trama ya de por sí intensa, elevando la experiencia del espectador.
Trailer de Durante la tormenta
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