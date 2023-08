Mimi Alvarado confirmó su crisis con Luciano "El Tirri" y reveló los motivos

“A Luciano lo quiero un montón pese a que han pasado algunas cositas. No voy a desmentir que hay una crisis”, sostuvo y confirmó: “Hubo un encontronazo entre Luciano y Fernando Carrillo por la canción que él hizo para mí”.

tirri mimi

La mediática dijo que lo que sucedió “se puede interpretar como cada uno quiera”.

Entonces, reveló: “Para Fernando Carrillo y para mí fue muy fuerte lo que nos pasó en 'El Hotel de los Famosos'. Estábamos 24hs juntos, nos hicimos mucha la compañía y pasaron muchas cosas lindas entre nosotros que no se vieron. Él me compuso un tema describiendo el amor que nos tenemos”.

Mimi aseguró que un día presentó al músico y al actor y que incluso le confesó a su pareja que entre ellos “estaban pasando cosas lindas”: “Nos dábamos piquitos", confirmó.

fernando carrillo

Fue cuando entonces, “El Tirri” tomó cartas en el asunto: “Luciano le escribió a Fernando por la canción. No se qué va a hacer cuando yo haga el videoclip".

Mimi sostuvo que para ella “es una canción muy sentida” y que “fue algo que pasó en el momento, desde el lado sano de la amistad”.

“No es que lo estoy engañando”, quiso enfatizar.

mimi alvarado

A esto se le sumó la presencia de otra tercera en discordia: “En los últimos días tuvimos una discusión con Luciano por una mina. Es medio raro todo”, agregó y detalló: “Él va a bailar con una bomba. Yo voy a ir a Buenos Aires y quiero ver qué pasa, ojo por ojo y diente por diente”.

“Hay mujeres que se aprovechan de Luciano y hay gente que se confunde. Ella no sabe quién soy yo. Cuando me buscan, me encuentran. No pasa de 25 años la muchacha”, finalizó en diálogo con Juan Etchegoyen sin revelar el nombre de la mujer que quiso seducir a El Tirri.