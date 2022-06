Explotó la interna: ¿Jorge Lanata y El Trece en guerra?

"Lanata contento compra sus obras, las guarda 3 años, y un día las quieren vender, las saca, se las muestra a alguien y le dice 'acá te cagaron, esta obra es trucha, no es ningún óleo, es la témpera de los nenes de jardín de infantes, esto está mal", sentenció la periodista Paula Varela, que se notaba que contaba con la información.

Ahora, esa noticia dejó mal parado a Lanata, el típico porteño piola, que en su programa de TV elige "al boludo de la semana". Y salió de El Trece.

La respuesta de Lanata

"Ayer hasta la revista Anteojito publicó notas sobre la estafa de los cuadros. Es un buen tema para hablar en el día del periodista. Me sirvió para ver lo brutos que somos los periodistas cuando hablamos de cosas que no conocemos. La mayoría de las notas me planteaban como culpable. Yo no soy culpable de que una banda me haya estafado. Soy víctima", se quejó Lanata en su programa de radio.

Luego, el conductor de PPT en y amigo personal de otro millonario como él, Mauricio Macri, apuntó contra la panelista Paula Varela, del programa Socios del Espectáculo, pero con un dato no menor, dijo que era periodista de América TV: no chequeó la información como le reclama al resto o lo hizo adrede para no ir de frente contra su canal.

"Una chica que se llama Paula Varela dijo que me habían vendido un cuadro con témperas de nenes del jardín... Paula Varela, no hay dos tipos de témperas. Hay una témpera, que la usa Picasso y los nenes de jardín. Pero esa estupidez que dijo, la replicó La Nación, que debe tener un crítico de arte", disparó Lanata.

Lo de las témperas de jardín de Paula Varela fue para marcar lo trucho que era el cuadro que le habían vendido a Lanata, que compró gato por liebre y lo deben haber herido en su amor propio: "como a mí, el más piola del condado, me van a engañar".

