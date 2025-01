El tremendo audio de Mauro Icardi y su hija: amenazas con buscarla con la policía y excusas para no ir al cumpleaños

Mientras la chiquita parece querer consultarle por su cumpleaños, el futbolista continúa con su arremetida. "Me parece que sos una nena y yo no tengo que ir con la Policía a buscarte. Pero como no cumple...".

"¿Vas a venir a mi cumple, sí o no?", le consulta la chiquita. "Tengo que ver la agenda", respondió Icardi.

Al respecto, Ángel de Brito explicó que "el audio de Icardi es uno de miles que están en la causa" y aclaró que también hay de Wanda. "No se que espera un defensor de menores para proteger a esos chicos de sus padres", lamentó el periodista.

