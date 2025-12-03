El verdadero motivo detrás de la ausencia de Susana Giménez en la icónica foto de Gente
La diva fue convocada para integrar la tradicional producción anual, pero optó por priorizar actividades personales en su casa de Punta del Este.
La ausencia de Susana Giménez entre los presentes de “Los Personajes del Año” sorprendió incluso a su público más fiel, ya que la figura de Telefe forma parte histórica de las grandes producciones de Revista Gente. Aunque muchos imaginaron que no había sido invitada, la información oficial confirmó lo contrario: Susana sí estaba convocada, pero decidió no asistir por un motivo completamente personal y, según ella misma mostró en redes sociales, hasta doméstico.
La gran diva eligió pasar el día en su casa de La Mary, en Punta del Este, donde estuvo restaurando un sillón de su finca. En un video publicado en sus historias de Instagram registrado por una amiga que la acompañaba se la veía sentada en el piso, con ropa cómoda y el pelo recogido, muy lejos del glamour habitual con el que suele aparecer en los medios.
Mientras concentraba su atención en la tarea, su amiga le preguntó en tono divertido: “¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”. A lo que Susana respondió con su ironía característica: “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt”.
Esa escena, descontracturada y espontánea, dejó en evidencia que la conductora eligió permanecer en su casa y avanzar con arreglos personales antes que sumarse a la foto anual de la revista. Fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas confirmaron que no existió ningún conflicto con la producción y que la decisión simplemente se debió a que prefirió disfrutar su tiempo en Punta del Este.
Por otro lado, en el ambiente televisivo se comenta que Susana todavía no tiene definido un proyecto para regresar a la pantalla de Telefe. Incluso circulan versiones que indican que el canal no estaría planificando su vuelta al prime time, un dato que alimenta aún más el misterio sobre su futuro laboral.
Mientras tanto, la conductora se muestra relajada, enfocada en actividades cotidianas y sin señales evidentes de preocupación, lo cual refuerza la idea de que su ausencia en el evento fue una elección tranquila y personal, lejos de cualquier especulación mediática.
