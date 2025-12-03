Robert Plant vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo comprar entradas

Los interesados en asegurarse un lugar deberán estar atentos: las entradas para ver a Robert Plant en el Teatro Gran Rex estarán a la venta a partir del miércoles 3 de diciembre a las 10 horas únicamente a través de Tu Entrada. Se estima que la demanda será alta, tanto por la figura que se presenta como por el carácter irrepetible de este concierto, que tendrá capacidad limitada y una puesta pensada para disfrutar cada detalle sonoro. Si querés una versión más extensa o con foco en su historia en el país, la preparo.