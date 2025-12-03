Robert Plant vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo comprar entradas
El histórico frontman de Led Zeppelin prepara un encuentro acústico y cercano para mostrar su nuevo trabajo junto a su flamante formación.
En una noticia celebrada por los seguidores del rock clásico, Robert Plant vuelve a tocar en Buenos Aires tras una década de ausencia de los escenarios locales. A diez años de su última visita, la voz de Led Zeppelin regresa a la Argentina para presentar el flamante Saving Grace, un álbum que también marca el inicio de una etapa creativa compartida con la cantante Suzi Dian. El emblemático líder británico se reencontrará con el público porteño en una función única e íntima en el Teatro Gran Rex, el 10 de mayo de 2026, un formato pensado para potenciar la cercanía y el clima acústico que caracteriza su nueva propuesta.
El ex Zeppelin se rodeará de una alineación tan precisa como diversa: Oli Jefferson (baterista), Tony Kelsey (guitarrista), Matt Worley (bajista y músico de cuerdas) y Barney Morse-Brown (violonchelista) completan la banda con la que Plant decidió salir de gira por el mundo. Con esta formación, el artista viene apostando a una sonoridad más orgánica, de raíz folk y matices íntimos, muy alejada del despliegue masivo de sus épocas más estruendosas. Las presentaciones recientes en Europa revelan un show compuesto por relecturas, piezas tradicionales y material de su etapa actual.
El corazón del espectáculo será Saving Grace, lanzado el 26 de septiembre de este año, un trabajo concebido en un entorno rural en la frontera galesa que expone la faceta más introspectiva del cantante. Según reseñas internacionales, Plant se volvió a sumergir en paisajes sonoros ligados a lo ancestral, combinando elementos del folk británico con el blues espiritual y una austeridad estética que potencia su expresividad vocal.
Los interesados en asegurarse un lugar deberán estar atentos: las entradas para ver a Robert Plant en el Teatro Gran Rex estarán a la venta a partir del miércoles 3 de diciembre a las 10 horas únicamente a través de Tu Entrada. Se estima que la demanda será alta, tanto por la figura que se presenta como por el carácter irrepetible de este concierto, que tendrá capacidad limitada y una puesta pensada para disfrutar cada detalle sonoro. Si querés una versión más extensa o con foco en su historia en el país, la preparo.
