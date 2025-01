El vice de Galatasaray confirmó que Mauro Icardi vuelve a Turquía con la China Suárez

“Es una posibilidad la de que se rescinda el contrato pero la gente lo quiere y los dirigentes del club también. Yo hablé con el vicepresidente de Galatasaray que me dio detalles a contar”, dijo el periodista turco.

Ozgur afirmó: “Ibrahim Hatipoglu me confirmó que Mauro Icardi aterrizará la primera semana de marzo en Estambul con Eugenia “la China” Suárez, su nueva pareja”.

“ El vicepresidente me dice que es así exactamente, llegará Icardi la primera a marzo a Turquía con la China Suárez”, añadió Mustafa desde Estambul.

“A mi me dice que viajará en marzo y no la última semana de febrero como había trascendido. Yo soy crítico de Icardi porque él está haciendo su recuperación en Buenos Aires pero se lo ve en clubes nocturnos bailando. Nadie aqui se interesa en su nueva pareja o novia, solo piensan en el club. Nadie le da importancia al tema de su vida privada”, dijo al respecto el comunicador desde Estambul.

Además, afirmó: “En mi charla con el vicepresidente del Galatasaray me remarcó eso. Me dijo que no están molestos con Mauro Icardi aunque ellos querían que la recuperación se haga completa en Estambul. Me dice que el club apoya a Icardi porque es fundamental en el equipo, es la figura. Y me cuenta que creen que en junio o julio ya va a estar recuperado de su lesión así que esperan que pueda estar en la pretemporada”.

“Icardi tiene un deseo de volver a jugar antes de la final de la temporada si es que el equipo llega a la final de la Europa League, ese es el partido que quiere jugar Mauro”, dijo Mustafa.