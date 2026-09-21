La mamá de Tini Stoessel reapareció en redes y recibió duras críticas: que hizo
Mariana Muzlera volvió a mostrarse públicamente tras varios días de silencio y una simple postal junto a su mascota generó una inesperada ola de comentarios.
Después de varios días sin realizar publicaciones, Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, volvió a mostrarse activa en las redes sociales. La mujer compartió una fotografía desde una reconocida cafetería de Buenos Aires, acompañada por una de sus mascotas, luego de su estadía en Miami.
La aparición virtual de Muzlera no pasó inadvertida entre los seguidores de la cantante. La publicación quedó rápidamente bajo la lupa de los usuarios, que repararon especialmente en la actitud que mostró la mujer en medio de las versiones y especulaciones que atraviesan al entorno de la artista.
La postal generó una catarata de comentarios y varios internautas cuestionaron el tono despreocupado de la publicación. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de una usuaria que apuntó directamente contra la madre de Tini: “La que está fingiendo demencia es Mariana, encima la cara del perrito... está pidiendo ayuda”.
Las críticas que recibió Mariana Muzlera tras su publicación
Lejos de quedar solamente en observaciones sobre la fotografía, otros usuarios aprovecharon la publicación para hacer referencia al aspecto de Muzlera y a distintas apariciones anteriores. En ese sentido, una de las preguntas que apareció entre los comentarios estuvo relacionada con su rostro: “¿Qué se hizo en la boca?”.
A ese mensaje se sumaron críticas todavía más contundentes. “Siempre me dio mala vibra”, expresó otro internauta, dejando en evidencia el tono de algunos de los cuestionamientos que recibió la madre de la cantante.
Así, una publicación que parecía ser una simple postal de su regreso a Buenos Aires terminó convirtiéndose en un nuevo foco de atención para los seguidores de Tini, que volvieron a poner bajo la lupa cada movimiento de su círculo familiar.
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