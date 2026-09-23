El subte extiende su horario por el show de Lali Espósito: el anuncio del Gobierno de la Ciudad

Con motivo de la masiva convocatoria que se prevé para el recital de Lali Espósito en el Estadio Monumental, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará un operativo especial de transporte público durante la jornada del domingo 27 de diciembre. La Línea D de subte extenderá su horario habitual de servicio nocturno con el objetivo de facilitar la descongestión de la zona de Núñez y garantizar un regreso seguro para los miles de fanáticos.