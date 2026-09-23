El subte extiende su horario por el show de Lali Espósito: el anuncio del Gobierno de la Ciudad
Este domingo 27 de diciembre, la Línea D tendrá un horario más amplio para colaborar con el regreso de los fanáticos de Lali Espósito.
Con motivo de la masiva convocatoria que se prevé para el recital de Lali Espósito en el Estadio Monumental, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará un operativo especial de transporte público durante la jornada del domingo 27 de diciembre. La Línea D de subte extenderá su horario habitual de servicio nocturno con el objetivo de facilitar la descongestión de la zona de Núñez y garantizar un regreso seguro para los miles de fanáticos.
De hecho, la gestión que conduce Jorge Macri no escatimó en preparativos y publicó un atractivo video con la participación de la artista, confirmando esta nueva disposición y brindando los detalles para quienes asistan al último show de Lali en River.
Cómo se prestará el servicio de subte tras el concierto de Lali Espósito
Para evitar el colapso del tránsito en los alrededores del estadio de River y ofrecer una alternativa ágil frente al uso de vehículos particulares, las autoridades dispusieron el siguiente esquema de funcionamiento:
-
Estación de partida única: Finalizado el show, los trenes saldrán exclusivamente desde la estación Congreso de Tucumán (cabecera más cercana al Estadio Monumental).
Estaciones habilitadas para el descenso: Con el fin de agilizar los trayectos de regreso y permitir combinaciones estratégicas, las formaciones realizarán paradas descendentes únicamente en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.
Horario límite: Las formaciones especiales realizarán sus últimos recorridos prolongados hasta la 1:30 de la madrugada.
Recomendaciones para los asistentes
Desde los organismos de seguridad y movilidad urbana sugirieron a los espectadores caminar hacia la cabecera de la Línea D sobre la Avenida Cabildo apenas concluya el recital para evitar embotellamientos en las arterias principales de Núñez. Asimismo, recordaron que se mantendrá un operativo de cortes de tránsito en los perímetros de Avenida Del Libertador, Udaondo, Figueroa Alcorta y Monroe hasta que finalice la desconcentración del público.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario