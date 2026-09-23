Martín Cirio cumplió su sueño y cantó "Mío" junto a Bandana en su último Gran Rex

La aparición del creador de contenido también despertó una catarata de reacciones entre los seguidores de la banda, quienes celebraron especialmente que pudiera subir al escenario y cantar “Mío” junto al grupo.

“LOS SUEÑOS SI SE CUMPLEN MARIAANOOOOOO”, escribió una usuaria, mientras que otra expresó: “Dreams come true. @martincirio”. En la misma línea, otra seguidora comentó: “MARIANO ESTA CUMPLIENDO SU SUEÑOOO”.

Otros usuarios también manifestaron su entusiasmo por el inesperado momento: “Aaa!!Martin me muerouu”, “Se esta dando todos los gustos” y “toda una popsstarrrr”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo del video.

De esta manera, el encuentro entre Martín Cirio y Bandana trascendió el escenario y continuó en las redes sociales, donde los seguidores celebraron su participación en una noche especial para el grupo.