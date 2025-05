Elías Piccirillo rompió el silencio: "Estoy viviendo una pesadilla en la cárcel"

Mientras la Justicia investiga si Piccirello ordenó plantar esas pruebas el 18 de enero pasado en el departamento de Hauque y su pareja, en Recoleta, el empresario inmobiliario aseguró estar "viviendo una pesadilla".

"Nunca me imaginé estar en una situación así", le dijo el exmarido de Jésica Cirio al canal A24, a través del cual también pidió "no incorporar condimentos que lo hagan más atractivo", y aclaró: "Estoy privado de mi libertad siendo ajeno e inocente. Me invito a declarar".

Dispuesto a contar su versión de los hechos, Piccirillo todavía recuerda los proyectos con los que empezó 2025, que quedaron truncos casi en seguida, como la posibilidad de hacer con Cirio un tratamiento de fertilización asistida.

Jesica Cirio Elias Piccirilo

"Era un plan en común que habíamos planteado. Pero es un tema familiar, les pido que no digan cosas que no son", agregó el empresario inmobiliario, que pasa sus días rezando, escribiendo y reflexionando bajo estricta vigilancia en un pabellón reducido del penal de Ezeiza, a la espera de ser convocado para declarar ante la justicia.

"Esto es psicológicamente perturbador, no se lo deseo a nadie", señaló el hombre, que llegó a acusar a Francisco Hauque de secuestrarlo, amenazarlo con un arma de fuego y extorsionarlo por una supuesta deuda de U$S 6 millones.