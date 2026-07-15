Elina Costantini sorprendió con un rotundo cambio de look
La modelo renovó por completo su imagen tras los rumores de embarazo y exhibió el resultado en sus redes sociales.
Luego de quedar en el centro de la escena por una publicación que alimentó las versiones sobre un posible segundo embarazo junto a Eduardo Costantini, Elina Costantini volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez por una transformación estética que no pasó inadvertida.
La modelo decidió refrescar su imagen con una visita a un exclusivo salón de belleza, donde apostó por una de las tendencias capilares que gana cada vez más adeptas. El resultado fue un rubio manteca (butter blonde) con raíces más oscuras a la vista, una combinación que aporta mayor profundidad visual y un efecto mucho más natural.
Pero la metamorfosis no se limitó únicamente al color. Elina también optó por un layered lob, una reinterpretación del clásico long bob que incorpora capas bien definidas para conferir más movimiento, textura y volumen al cabello. Se trata de un corte que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada por su versatilidad y por la manera en que enmarca el rostro sin resignar elegancia.
En las historias que compartió en Instagram se la pudo ver sonriente, luciendo suaves ondas que potenciaban el efecto del nuevo corte y realzaban el juego de tonalidades entre el rubio y las raíces, una impronta estética que busca deliberadamente evitar el aspecto uniforme de las coloraciones tradicionales.
La renovación de su imagen llegó apenas horas después de que una ecografía publicada en sus redes sociales despertara un verdadero cúmulo de especulaciones entre sus seguidores. Aunque la modelo no confirmó oficialmente la noticia, muchos interpretaron ese posteo como un indicio de que estaría esperando a su segundo hijo con el empresario Eduardo Costantini.
La pareja, que ya comparte la crianza de Kahlo Milagro, mantiene por el momento absoluto hermetismo respecto de esas versiones. Sin embargo, la combinación entre el misterioso posteo y el posterior cambio de look convirtió a Elina en una de las figuras más comentadas de las últimas horas en las redes sociales.
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