Elina Costantini sorprendió con un rotundo cambio de look

Pero la metamorfosis no se limitó únicamente al color. Elina también optó por un layered lob, una reinterpretación del clásico long bob que incorpora capas bien definidas para conferir más movimiento, textura y volumen al cabello. Se trata de un corte que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada por su versatilidad y por la manera en que enmarca el rostro sin resignar elegancia.