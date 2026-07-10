Con un emotivo mensaje, la esposa de Eduardo Costantini contó que esperan su segundo hijo: "Dios, sos grande"

En otra entrevista, además, había reconocido cuál era su deseo para el futuro de la familia. “Sí, nos encantaría el varón, la parejita. Pero bueno, tendría que ser otro milagro de Dios”, dijo entonces, una frase que volvió a tomar relevancia tras confirmar este nuevo embarazo.

Al hablar sobre la relación que construyeron con el empresario, Elina también reveló algunos de los rituales que mantienen desde el comienzo del noviazgo y que, según ella, fortalecen el vínculo. “Brindamos todas las noches desde que somos novios. Él, el día que nos vimos, al otro día que fuimos a comer, me dijo: ‘Esto es un milagro’. Y me digo: ‘Este hombre, terror’. Me daba miedo. Porque le digo: ‘Qué raro’, porque bueno, yo había pasado situaciones en mi vida difíciles y le digo: ‘Ay, qué raro’. Me dijo: ‘No, porque yo pude visualizar que siempre nos buscamos y nos encontramos’. Entonces, la magia está en eso”, relató.

Con este anuncio, la familia vuelve a agrandarse. Elina y Eduardo Costantini ya son padres de Kahlo Milagro, de un año y medio. A su vez, el empresario es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, fruto de su matrimonio con Teresa Costantini, y también de Gonzalo y Malena, nacidos de su relación con Gloria Fiorito. La llegada del bebé sumará un nuevo integrante a una familia integrada por varias generaciones.