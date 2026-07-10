Con un emotivo mensaje, la esposa de Eduardo Costantini contó que esperan su segundo hijo: "Dios, sos grande"
La futura mamá eligió compartir la ecografía para confirmar el embarazo y expresar su emoción. Junto a Eduardo, ya tienen a Kahlo Milagro, de un año y medio.
Elina Costantini confirmó que está embarazada de su segundo hijo junto a Eduardo Costantini. La modelo dio a conocer la noticia mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró la primera ecografía del bebé y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción y fe: “Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias”.
La pareja atraviesa así un nuevo momento de felicidad, luego de haber recibido a su primera hija en común, Kahlo Milagro, nacida en enero de 2025. El embarazo representa un nuevo paso en una historia de amor que comenzó hace siete años.
La noticia no sorprendió del todo a quienes seguían de cerca a la pareja. Meses atrás, Elina había contado públicamente que tenía el deseo de volver a ser madre, aunque aclaraba que no manejaban tiempos definidos. “Nos encantaría, no sé si 2026, no creemos, pero más adelante seguro, si Dios nos acompaña, Dios nos tiene que seguir acompañando”, había expresado en ese momento. Ahora, la llegada del nuevo bebé aparece, según su mirada, como “la magia de Dios”.
La espiritualidad ocupa un lugar central en la vida de la empresaria y volvió a quedar reflejada en el anuncio. Días atrás había compartido desde Miami una publicación con una fuerte carga simbólica. “Se hizo la magia de Dios”, escribió junto a un video en el que relató que el mar borró una palabra escrita sobre la arena y que luego, junto a su esposo, ambos decidieron escribir únicamente una: “DIOS”. Para Elina, ese episodio representó una señal vinculada con el momento que atravesaban como familia.
La modelo también recordó en distintas oportunidades que el nacimiento de Kahlo Milagro fue “un verdadero milagro” y destacó el cambio que experimentó Eduardo con la llegada de la niña. “Está más joven que nunca, está bárbaro, está divino”, aseguró al describir cómo vive él esta etapa de la paternidad.
En otra entrevista, además, había reconocido cuál era su deseo para el futuro de la familia. “Sí, nos encantaría el varón, la parejita. Pero bueno, tendría que ser otro milagro de Dios”, dijo entonces, una frase que volvió a tomar relevancia tras confirmar este nuevo embarazo.
Al hablar sobre la relación que construyeron con el empresario, Elina también reveló algunos de los rituales que mantienen desde el comienzo del noviazgo y que, según ella, fortalecen el vínculo. “Brindamos todas las noches desde que somos novios. Él, el día que nos vimos, al otro día que fuimos a comer, me dijo: ‘Esto es un milagro’. Y me digo: ‘Este hombre, terror’. Me daba miedo. Porque le digo: ‘Qué raro’, porque bueno, yo había pasado situaciones en mi vida difíciles y le digo: ‘Ay, qué raro’. Me dijo: ‘No, porque yo pude visualizar que siempre nos buscamos y nos encontramos’. Entonces, la magia está en eso”, relató.
Con este anuncio, la familia vuelve a agrandarse. Elina y Eduardo Costantini ya son padres de Kahlo Milagro, de un año y medio. A su vez, el empresario es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, fruto de su matrimonio con Teresa Costantini, y también de Gonzalo y Malena, nacidos de su relación con Gloria Fiorito. La llegada del bebé sumará un nuevo integrante a una familia integrada por varias generaciones.
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