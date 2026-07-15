5 datos históricos sobre "La Odisea" antes del estreno de la película de Christopher Nolan

La respuesta corta es que nadie lo sabe con certeza. La respuesta larga, y por lejos la más fascinante, es que aunque no disponemos de pruebas directas que certifiquen que un hombre llamado Odiseo (Ulises) existió, luchó en una guerra y luego sufrió un viaje de pesadilla de regreso a su hogar en Ítaca, su historia está impregnada de una precisión geográfica y una memoria histórica asombrosas.

Al igual que gran parte de la mitología griega, La Odisea de Homero nació de una reconocida y espléndida tradición oral. Antes de ser escrita, fue cantada durante generaciones por poetas que transmitían las hazañas de este héroe de memoria. Por esta razón, la academia suele clasificar la epopeya más como una leyenda que como un registro histórico estricto, aunque su trasfondo geográfico sigue desvelando a los investigadores por su realismo.

Mientras que La Ilíada se concentraba en la furia de Aquiles durante el tramo final de la Guerra de Troya, La Odisea nos muestra el "después": el doloroso e infinito viaje de vuelta a casa de un hombre que solo quiere recuperar su identidad y su tierra.

El retorno de Odiseo.

2. La caída de Troya y la deconstrucción del Caballo de Madera

Durante siglos, la Guerra de Troya se consideró un simple cuento. Sin embargo, las excavaciones de Heinrich Schliemann en el siglo XIX y el trabajo constante de arqueólogos posteriores demostraron que la mítica ciudad de Troya existió y que fue destruida hacia el siglo XII o XIII a.C. El hallazgo de puntas de flecha, restos de incendios y esqueletos sin sepultar en los estratos correspondientes a esa época sugieren la ocurrencia de batallas devastadoras.

Brad Pitt en Troya

Ahora bien, los historiadores modernos miran con absoluto escepticismo la idea de que la ciudad fuera tomada gracias a un puñado de soldados ocultos dentro de un gigantesco caballo de madera. Los troyanos eran famosos por ser "domadores de caballos", y es muy probable que Homero utilizara el animal de forma metafórica como un recurso literario para simbolizar el sometimiento de la ciudad.

La caída de Troya

Otras teorías sugieren que el "caballo" pudo haber sido en realidad un ariete de asedio con esa forma, o incluso una representación poética de un terremoto, dado que Poseidón —el dios del mar que asiste a los griegos— era también el dios de los caballos y de los movimientos telúricos.

El caballo de Troya de la película de Brad Pitt.

3. El Santuario de Ítaca: las tejas que gritan su nombre

Uno de los descubrimientos más conmovedores de la arqueología reciente se ubica en el yacimiento de Agios Athanasios, en la ladera oriental de la isla de Ítaca, un lugar rodeado de manantiales de agua dulce conocido desde el siglo XIX como la "Escuela de Homero". Allí, un equipo de la Universidad de Ioánina excavó terrazas conectadas por escaleras talladas en la roca con restos de la época micénica (siglos XIV y XIII a.C.), la era exacta con la que se vincula el reinado de Odiseo.

La escuela de Homero

Lo verdaderamente impactante ocurrió al analizar los miles de fragmentos de tejas hallados en el lugar: catorce de ellas presentaban inscripciones grabadas. En una se leía claramente el nombre [OD]YSSEUS y en otra una dedicatoria que rezaba ODYS[SEI] ("a Odiseo"). Estos hallazgos, sumados a un busto de bronce en miniatura que coincide con el rostro del héroe acuñado en las monedas de Ítaca, demuestran que en la antigüedad existía un culto religioso formal hacia su figura.

4. El viaje de Telémaco y el origen de la palabra "Mentor"

Mientras Odiseo pasaba veinte años intentando sortear monstruos y deidades para volver a su hogar, en Ítaca se desataba otra guerra silenciosa. Su esposa Penélope y su hijo Telémaco resistían el acoso de 108 pretendientes violentos que se habían instalado en el palacio para presionar a la reina a casarse nuevamente. Al alcanzar la madurez, Telémaco decide emprender su propio viaje en busca de noticias de su padre.

La despedida de Telémaco

En esta travesía, el joven es guiado y protegido por la diosa Atenea, quien desciende a la Tierra bajo la apariencia de un viejo y sabio amigo de Odiseo llamado Méntor. Es precisamente de este personaje mitológico y de su rol como consejero y protector del joven de donde nace el concepto contemporáneo que utilizamos hoy en día para definir a un guía o maestro. Un viaje de crecimiento filial que Nolan, con su sensibilidad habitual, promete explorar desde una perspectiva desgarradora.

Tom Holland interpreta a Telémaco en La Odisea.

5. El misterio de Homero: el poeta ciego que nos dio la mejor literatura histórica

Saber cuándo se escribió La Odisea con exactitud es una tarea sumamente compleja. El consenso de los historiadores sitúa su composición entre los años 750 y 650 a.C., lo que significa que estas palabras llevan publicadas entre 2.670 y 2.770 años.

La autoría se le atribuye tradicionalmente a Homero, el legendario poeta ciego que se cree que nació en Jonia, una antigua colonia griega en la actual Turquía. Homero fue el gran arquitecto de la identidad helénica; al plasmar en papel las historias y mitologías de su pueblo. Casi tres milenios después, Christopher Nolan recoge ese mismo espejo analógico para demostrar que, sin importar la tecnología o el paso de los siglos, el viaje de un hombre buscando su hogar sigue siendo la historia más grande jamás contada.