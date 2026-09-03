Sean Lennon fue papá y agrandó la familia: nació Aurelius, el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono

Además, la artista hizo referencia a algunas de las experiencias que está atravesando durante los primeros días con su hijo. "La falta de sueño solo aumenta el surrealismo… Se agradecen consejos sobre técnicas para eructar. Le he estado poniendo Aphex Twin y Stravinsky. El meconio es una locura", añadió.

La llegada de Aurelius tiene además un significado especial dentro de la familia: se trata del primer nieto de John Lennon y Yoko Ono, de 93 años. La artista japonesa ya era abuela de dos nietos por parte de su hija mayor, Kyoko.

Julian Lennon había anticipado el nacimiento de Aurelius

Antes de que Sean y Charlotte hicieran pública la noticia, Julian Lennon, de 63 años, había revelado que se había convertido en tío. El músico es el hijo mayor de John Lennon, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Cynthia Lennon.

La revelación apareció en una publicación de Facebook que posteriormente fue eliminada. Allí, Julian contó que durante un reciente viaje a Londres había vivido un momento muy especial para toda la familia.

Según escribió, durante esa estadía "¡sucedió lo más increíble del mundo: me convertí en tío!".

Julian también aprovechó el mensaje para felicitar públicamente a Sean y Charlotte "y a su nuevo 'Hermoso Niño'". La expresión tuvo un significado particular debido a que hizo referencia a la canción que John Lennon le dedicó a Sean.

Finalmente, la confirmación de los flamantes padres terminó de despejar cualquier duda y las primeras fotografías de Aurelius permitieron conocer al nuevo integrante de una de las familias más reconocidas de la historia de la música.