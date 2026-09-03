Sean Lennon fue papá y agrandó la familia: nació Aurelius, el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono
La familia de John Lennon sumó un nuevo integrante y Sean compartió su alegría con sus seguidores al presentar al pequeño con tiernas imágenes.
La familia de John Lennon volvió a ser noticia por un motivo muy especial. Sean Ono Lennon, el segundo hijo del recordado integrante de The Beatles, se convirtió en padre por primera vez a los 51 años junto a su pareja, la música y escritora estadounidense Charlotte Kemp Muhl, de 39.
El bebé se llama Aurelius y su llegada convirtió a Sean en padre primerizo después de casi dos décadas de relación con Charlotte, con quien está en pareja desde 2007. Ambos decidieron compartir la felicidad por esta nueva etapa y mostraron las primeras imágenes del pequeño en las redes sociales.
Si bien la noticia había trascendido previamente a través de Julian Lennon, hermano mayor de Sean, posteriormente fue el propio músico quien confirmó el nacimiento mediante una publicación en Instagram.
Junto a una serie de fotografías familiares en las que presentó al recién nacido, Sean escribió: "Bueno, Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado un niño. ¡Se llama Aurelius! ¡Gracias!".
Charlotte también eligió las redes sociales para hablar sobre la maternidad y mostrar parte de la nueva dinámica familiar junto a Sean y Aurelius. Con su particular sentido del humor, escribió: "¡Hemos creado un ser humano! Estoy convencida de que el ADN es un código cuaternario alienígena con capacidad de agencia".
Además, la artista hizo referencia a algunas de las experiencias que está atravesando durante los primeros días con su hijo. "La falta de sueño solo aumenta el surrealismo… Se agradecen consejos sobre técnicas para eructar. Le he estado poniendo Aphex Twin y Stravinsky. El meconio es una locura", añadió.
La llegada de Aurelius tiene además un significado especial dentro de la familia: se trata del primer nieto de John Lennon y Yoko Ono, de 93 años. La artista japonesa ya era abuela de dos nietos por parte de su hija mayor, Kyoko.
Julian Lennon había anticipado el nacimiento de Aurelius
Antes de que Sean y Charlotte hicieran pública la noticia, Julian Lennon, de 63 años, había revelado que se había convertido en tío. El músico es el hijo mayor de John Lennon, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Cynthia Lennon.
La revelación apareció en una publicación de Facebook que posteriormente fue eliminada. Allí, Julian contó que durante un reciente viaje a Londres había vivido un momento muy especial para toda la familia.
Según escribió, durante esa estadía "¡sucedió lo más increíble del mundo: me convertí en tío!".
Julian también aprovechó el mensaje para felicitar públicamente a Sean y Charlotte "y a su nuevo 'Hermoso Niño'". La expresión tuvo un significado particular debido a que hizo referencia a la canción que John Lennon le dedicó a Sean.
Finalmente, la confirmación de los flamantes padres terminó de despejar cualquier duda y las primeras fotografías de Aurelius permitieron conocer al nuevo integrante de una de las familias más reconocidas de la historia de la música.
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