Tras ingresar con Paulo Londra, Gero Arias venció al español ViruZz en la Velada del Año 6
El influencer se impuso ampliamente sobre su rival y brindó un verdadero show en el estadio La Cartuja de Sevilla.
En la noche de este sábado, se llevó a cabo la Velada del Año 6, dirigida por el español Ibai Llanos. Con cuatro representantes argentinos, el evento se llevó a cabo en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde el influencer Gero Arias logró imponerse ampliamente ante el español Viruzz.
Tras la victoria, Arias aseguró sentirse "muy feliz" y se mostró competitivo para próximos combates. Antes de pelear, el influencer argentino había hecho su ingreso con Paulo Londra, en medio de una fuerte ovación del público argentino y español que se encuentra en el lugar.
Cabe señalar que Viruzz llegó como el participante con mayor cantidad de combates en la historia de La Velada (esta es su 5ª presentación). El español venía con victorias previas frente a otros representantes sudamericanos como Momo Benavides, Shelao y Tomás Mazza.
En tanto, Gero hizo su debut en el evento de Ibai tras haber vencido a Tomás Mazza en Párense de Manos 3. Se presentó impulsado por una sólida preparación física y un estilo de pelea enfocado en el ataque directo y la presión constante.
Sin duda, fue una de las peleas con mayor cruce de declaraciones y expectativa en la previa, catalogada por la comunidad como una "oportunidad de revancha" para el público sudamericano frente al historial del creador español.
Así sacó Gero Arias del ring a Viruzz
Quién es Gero Arias, el influencer que peleó en La Velada del Año 6
Gero Arias tiene 22 años. Nació el 4 de enero de 2004 en San Luis y es trillizo junto a sus hermanos Juan y Atahualpa Arias. Desde muy joven comenzó a generar contenido vinculado al entrenamiento físico y la superación personal, un perfil que terminó impulsándolo entre los influencers más populares de la Argentina.
En cuanto a su físico, mide 1,72 metros y pesa alrededor de 72 kilogramos, medidas que se ajustan a la intensa preparación que llevó adelante durante los últimos meses para afrontar su debut en uno de los eventos de boxeo más importantes del mundo del streaming.
Respecto de su vida privada, actualmente se encuentra soltero. En las últimas semanas fue vinculado con la influencer Milica, debido a la gran cantidad de publicaciones y entrenamientos que compartieron juntos. Sin embargo, ambos aclararon públicamente que no mantienen una relación sentimental y que el vínculo responde exclusivamente a la preparación que realizaron para sus respectivos compromisos deportivos.
Anteriormente, mantuvo una relación con la creadora de contenido Tiziuria, aunque esa historia ya forma parte del pasado y actualmente no tiene pareja confirmada.
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