Tras ingresar con Paulo Londra, Gero Arias venció al español ViruZz en la Velada del Año 6

Así sacó Gero Arias del ring a Viruzz

Gero Arias casi saca del ring a Viruzz pic.twitter.com/pDgq3Tbpaw — minutouno (@minutounocom) July 25, 2026

Quién es Gero Arias, el influencer que peleó en La Velada del Año 6

Gero Arias tiene 22 años. Nació el 4 de enero de 2004 en San Luis y es trillizo junto a sus hermanos Juan y Atahualpa Arias. Desde muy joven comenzó a generar contenido vinculado al entrenamiento físico y la superación personal, un perfil que terminó impulsándolo entre los influencers más populares de la Argentina.

En cuanto a su físico, mide 1,72 metros y pesa alrededor de 72 kilogramos, medidas que se ajustan a la intensa preparación que llevó adelante durante los últimos meses para afrontar su debut en uno de los eventos de boxeo más importantes del mundo del streaming.

Respecto de su vida privada, actualmente se encuentra soltero. En las últimas semanas fue vinculado con la influencer Milica, debido a la gran cantidad de publicaciones y entrenamientos que compartieron juntos. Sin embargo, ambos aclararon públicamente que no mantienen una relación sentimental y que el vínculo responde exclusivamente a la preparación que realizaron para sus respectivos compromisos deportivos.

Anteriormente, mantuvo una relación con la creadora de contenido Tiziuria, aunque esa historia ya forma parte del pasado y actualmente no tiene pareja confirmada.