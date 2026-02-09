Dura como un partido de fútbol y es furor en Netflix: la película de un romance real que no te podés perder
Maggie viaja para desconectar y se enamora de un príncipe sin saberlo. Dura una hora y media y combina drama con pasión. El éxito del momento.
Si bien el 2026 arrancó hace un puñado de semanas, Netflix ya tiene en su catálogo una de las producciones sensación de este años. Se trata de "Invierno con la realeza", dirigida por Ernie Barbarash y estrenada el 1 de febrero. Esta propuesta tiene una duración que ronda los 90 minutos y narra una historia que combina drama y romance atrapante.
El impacto de esta producción no solo es producto de su narrativa intensa y bien construida, sino también su elenco de primer nivel. Con la participación estelar de Merritt Patterson y Jack Donnelly, este film se posiciona como una de las propuestas más interesantes de la plataforma este año.
De qué trata "Invierno con la realeza"
La película se centra en Maggie, una joven que viaja con la intención de desconectarse de su rutina y termina viviendo una experiencia inesperada. Pero durante su estadía conoce a un hombre carismático con quien inicia un romance sin imaginar que se trata de un príncipe y que su vida está rodeada de responsabilidades, tradiciones y protocolos reales.
A medida que la relación avanza, Maggie se enfrenta a un mundo nuevo y desafiante, donde deberá decidir si puede adaptarse a ese estilo de vida y si está dispuesta a asumir todo lo que implica amar a alguien de la realeza. Si bien este film arribó hace algunos días a Netflix, su estreno se dio el 14 de enero del 2017.
Reparto de "Invierno con la realeza"
- Merritt Patterson como Maggie
- Jack Donnelly como Adrian
- Samantha Bond como Beatrice
- Rhea Bailey como Sarah
- Cian Barry como Felix
- Christopher Bowen como Wickford
- Ryan Ellsworth como Henrik
- Jane Perry como Janice
Tráiler de "Invierno con la realeza"
