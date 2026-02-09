Dura como un partido de fútbol y es furor en Netflix: la película de un romance real que no te podés perder

De qué trata "Invierno con la realeza"

Invierno con la realeza "Invierno con la realeza" tiene la participación especial de Merritt Patterson y Jack Donnelly.

La película se centra en Maggie, una joven que viaja con la intención de desconectarse de su rutina y termina viviendo una experiencia inesperada. Pero durante su estadía conoce a un hombre carismático con quien inicia un romance sin imaginar que se trata de un príncipe y que su vida está rodeada de responsabilidades, tradiciones y protocolos reales.