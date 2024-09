En el streaming de Telefe dijeron que fue "un papelón" la entrevista a Javier Milei en el programa de Susana Giménez

entrevista susana milei

Luego agregó sobre las decalaraciones del presidente sobre su novia Amalia Yuyito González :“Siempre me pongo a pensar, que si el Presidente fuese mujer y se la pasara presentando novias en la TV, la harían verg…”.

”Es medio un papelón", completó su compañero Pablo Agustín.

La entrevista

La entrevista de Susana a Milei fue grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada y duró poco menos de 30 minutos. Tocó distintos temas, entre ellos el índice de pobreza que difundió el INDEC la semana pasada y la actualidad económica, con indicadores en caída.

"Recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas. No es un tema menor. Si hubiera estallado, estaríamos hablando de 95% de pobres", dijo en primer lugar Milei.

Respecto a la evolución de la economía, aseguró que "los indicadores muestran que se tocó piso en abril y mayo". Además, se atrevió a pronosticar que "de acá en más solo quedan buenas noticias".

La diva le recordó que la actualidad de los argentinos no es buena, en especial la de los jubilados. Sin embargo, tal y como afirmó semanas atrás cuando vetó el aumento a las jubilaciones, el Presidente aseguró: "La jubilación se triplicó en dólares".

La conductora le consultó sobre su viaje reciente a EEUU, donde participó por primera vez de la Asamblea General de la ONU. Milei afirmó: "El discurso de la ONU fue muy bueno. Obviamente que incomodó a la progresía mundial. Ya había dicho un discurso incómodo en Davos y esta vez no fue la excepción. La ONU es una locura socialista exacerbada. No puede ser que 80 personas elijan el destino de 8 mil personas. Dije que si seguían con este camino iba a abandonar la neutralidad. No voy a aceptar ninguna de las porquerías que propone esta gente. Yo propongo volver a las ideas de la libertad, a los valores fundacionales de la ONU".

La entrevista a Javier Milei no pudo mantener los números del rating de la nota previa con Cristian Castro. Arrancó cerca de las 23 horas con casi 15 puntos de rating y unos 20 minutos después la misma finalizó con dos puntos menos, midiendo 13,2 puntos.