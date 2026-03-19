El enigmático posteo de Cazzu en medio del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Divide..."
En plena ola de versiones sobre un fuerte distanciamiento entre las cantantes, la artista compartió su firme postura a través de sus redes sociales.
Un gesto en redes sociales volvió a encender las versiones de distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, una situación que desde hace tiempo circulaba como rumor pero que en los últimos días tomó más fuerza.
Todo surgió cuando usuarios advirtieron un movimiento puntual: Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores y reavivó las especulaciones.
En medio de ese escenario también quedó involucrada, aunque de manera indirecta, María Becerra, cercana a Stoessel y con quien compartió uno de los recordados shows en el estadio de River Plate el año pasado, donde se mostraron juntas sobre el escenario.
Con el tema instalado, Cazzu decidió expresarse desde sus redes sociales y dejó una reflexión que rápidamente se viralizó, sin hacer alusión directa a ninguna de las artistas involucradas.
"El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder", escribió la cantante. Luego profundizó su mirada con otra frase: "La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político".
De esta manera, Cazzu marcó su postura frente al revuelo generado por el accionar virtual de Tini, mientras que Emilia, por su parte, aún mantiene el seguimiento en su cuenta hacia la intérprete que actualmente está en pareja con Rodrigo De Paul.
En medio de la polémica reapareció una vieja entrevista de Tini Stoessel
En medio del conflicto que volvió a poner en el centro de la escena a Tini Stoessel y Emilia Mernes, en redes sociales comenzó a circular un fragmento de una entrevista que la cantante brindó tiempo atrás y que muchos usuarios vincularon con la situación actual.
En ese registro, Tini se mostraba reflexiva y contundente al hablar sobre sus experiencias dentro de la industria y los vínculos personales, con declaraciones que no pasaron desapercibidas.
"Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ya ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria, empecé a encontrarme. Ante era mucho más ingenua y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por dónde va quizá la gente", había expresado la artista en aquel momento.
Además, profundizó sobre la importancia de tomar distancia de ciertos entornos y personas: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos. Y creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien'. Porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir no quiero que forme más parte de mi vida".
"Cuidar mi energía, mi espacio, a los míos y entender quiénes son las personas que realmente te quieren. Hay como un aprendizaje del año pasado y del anterior muy fuerte", cerró con seguridad Tini Stoessel.
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