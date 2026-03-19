El enigmático posteo de Cazzu en medio del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Divide..."

De esta manera, Cazzu marcó su postura frente al revuelo generado por el accionar virtual de Tini, mientras que Emilia, por su parte, aún mantiene el seguimiento en su cuenta hacia la intérprete que actualmente está en pareja con Rodrigo De Paul.

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En medio de la polémica reapareció una vieja entrevista de Tini Stoessel

En medio del conflicto que volvió a poner en el centro de la escena a Tini Stoessel y Emilia Mernes, en redes sociales comenzó a circular un fragmento de una entrevista que la cantante brindó tiempo atrás y que muchos usuarios vincularon con la situación actual.

En ese registro, Tini se mostraba reflexiva y contundente al hablar sobre sus experiencias dentro de la industria y los vínculos personales, con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

"Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ya ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria, empecé a encontrarme. Ante era mucho más ingenua y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por dónde va quizá la gente", había expresado la artista en aquel momento.

Además, profundizó sobre la importancia de tomar distancia de ciertos entornos y personas: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos. Y creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien'. Porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir no quiero que forme más parte de mi vida".

"Cuidar mi energía, mi espacio, a los míos y entender quiénes son las personas que realmente te quieren. Hay como un aprendizaje del año pasado y del anterior muy fuerte", cerró con seguridad Tini Stoessel.

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