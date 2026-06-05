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"Encuentro con un ángel amateur", la canción de despedida de Indio Solari

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El tema es considerado premonitorio por su fuerte carga introspectiva.

Encuentro con un ángel amateur de Indio Solari

"Encuentro con un ángel amateur" de Indio Solari

La canción "Encuentro con un ángel amateur", compuesta por Carlos "Indio" Solari e interpretada junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, es considerada una canción premonitoria y de despedida debido a su fuerte carga introspectiva, donde el artista reflexiona sobre su propia mortalidad, su salud y el final de su carrera sobre los escenarios.

El tema fue presentado de manera virtual el 18 de abril de 2021 durante un histórico concierto por streaming de la banda en las ruinas de Villa Epecuén.

Indio repite en varias oportunidades la frase "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando". Esto se interpreta como una renuncia abierta a las masivas "misas ricoteras" presenciales debido a sus problemas de salud.

Video: "Encuentro con un ángel amateur" de Indio Solari

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El fragmento más impactante y explícito dice: "Un ángel sonso amateur me condenó al Paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar". La referencia a conocer la fecha y el lugar funciona como una metáfora directa del destino inevitable y la preparación para la muerte.

Al abrir el tema con "Empiezo por el final, terminaré en el principio", plantea un balance profundo de su vida y su obra desde la madurez absoluta.

La letra, cargada de melancolía y aceptación, incluye frases clave como: "Empiezo por el final, terminaré en el principio". "Un ángel sonso amateur me condenó al Paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar". "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando".

Letra completa de "Encuentro con un ángel amateur"

Empiezo por el final

Terminaré en el principio

Mis intereses quizás

No fueron saludables

Yo ya no puedo cumplir

Hazañas que prometí

Solo seguir cantando

La traición duele hacia atrás

No sabes cuando comienza

Un ángel sonso amateur

Me condenó al paraíso

Solo me falta saber

La fecha y el lugar

Y allí iré cantando

Mis amores refugié

En el arcón del amor propio

Al soberbio todo le es

Sufrido y muy aburrido

Yo ya no puedo cumplir

Hazañas que prometí

Solo marchar cantando

Más de una vez me escuché decir

Que en la resistencia está

Todo el hidalgo valor de la vida

Yo ya no puedo cumplir

Hazañas que prometí

Solo esperar cantando

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