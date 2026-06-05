"Encuentro con un ángel amateur", la canción de despedida de Indio Solari
El tema es considerado premonitorio por su fuerte carga introspectiva.
La canción "Encuentro con un ángel amateur", compuesta por Carlos "Indio" Solari e interpretada junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, es considerada una canción premonitoria y de despedida debido a su fuerte carga introspectiva, donde el artista reflexiona sobre su propia mortalidad, su salud y el final de su carrera sobre los escenarios.
El tema fue presentado de manera virtual el 18 de abril de 2021 durante un histórico concierto por streaming de la banda en las ruinas de Villa Epecuén.
Indio repite en varias oportunidades la frase "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando". Esto se interpreta como una renuncia abierta a las masivas "misas ricoteras" presenciales debido a sus problemas de salud.
Video: "Encuentro con un ángel amateur" de Indio Solari
El fragmento más impactante y explícito dice: "Un ángel sonso amateur me condenó al Paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar". La referencia a conocer la fecha y el lugar funciona como una metáfora directa del destino inevitable y la preparación para la muerte.
Al abrir el tema con "Empiezo por el final, terminaré en el principio", plantea un balance profundo de su vida y su obra desde la madurez absoluta.
La letra, cargada de melancolía y aceptación, incluye frases clave como: "Empiezo por el final, terminaré en el principio". "Un ángel sonso amateur me condenó al Paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar". "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando".
Letra completa de "Encuentro con un ángel amateur"
Empiezo por el final
Terminaré en el principio
Mis intereses quizás
No fueron saludables
Yo ya no puedo cumplir
Hazañas que prometí
Solo seguir cantando
La traición duele hacia atrás
No sabes cuando comienza
Un ángel sonso amateur
Me condenó al paraíso
Solo me falta saber
La fecha y el lugar
Y allí iré cantando
Mis amores refugié
En el arcón del amor propio
Al soberbio todo le es
Sufrido y muy aburrido
Yo ya no puedo cumplir
Hazañas que prometí
Solo marchar cantando
Más de una vez me escuché decir
Que en la resistencia está
Todo el hidalgo valor de la vida
Yo ya no puedo cumplir
Hazañas que prometí
Solo esperar cantando
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