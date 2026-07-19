Mundial 2026: cómo será el show musical de la final entre Argentina y España

La grilla confirmada para el espectáculo del entretiempo reúne a grandes referentes de la industria musical como los conjuntos musicales Coldplay y BTS, las estrellas internacionales Madonna, Shakira y Justin Bieber, sumado a las intervenciones del director de orquesta Gustavo Dudamel y los célebres personajes de "Los Muppets".

Los entretenimientos previstos para la jornada en los Estados Unidos darán comienzo bastante tiempo antes del pitazo inicial del árbitro, buscando entretener a los espectadores que ingresen temprano a las tribunas del estadio.

Exactamente una hora y media antes del inicio del juego se llevará a cabo la ceremonia de clausura oficial del campeonato de la FIFA. Ese tramo inicial contará con las presentaciones en vivo de Post Malone, la cantante italiana Laura Pausini, el artista británico Robbie Williams y el creador de contenido web IShowSpeed, sumado a una participación especial de la estrella de Hollywood Tom Cruise.

La agenda artística del día se completará con la destacada intervención de la cantante Jennifer Hudson, encargada de interpretar una reversión del himno nacional de las autoridades anfitrionas, sellando un despliegue de producción sin precedentes para la televisión mundial.