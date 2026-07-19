Mundial 2026: cómo será el show musical de la final entre Argentina y España
Este domingo a las 16hs, la Scaloneta disputa una nueva final del mundo, pero el entretiempo será mucho más extenso. Los detalles del show musical.
El enfrentamiento definitivo que coronará al próximo campeón del mundo en el fútbol presentará una innovación absoluta que cambiará la fisonomía de las definiciones ecuménicas. El encuentro entre las selecciones de Argentina y España en el "MetLife Stadium" de Nueva York incluirá, de forma inédita, un recital de nivel internacional durante el descanso de los equipos.
Esta ambiciosa iniciativa de entretenimiento global se lleva a cabo mediante una colaboración de diseño creativo junto a la firma especializada Balich Wonder Studio. El objetivo principal de las autoridades consiste en entrelazar la pasión de la disciplina deportiva con un despliegue escénico de repercusión masiva.
Con la finalidad de no entorpecer el desarrollo del juego y asegurar el cumplimiento de los cronogramas televisivos, se determinó realizar una leve modificación en los tiempos tradicionales del descanso, extendiendo la pausa reglamentaria a un total de 17 minutos.
Organización del tiempo y un listado de estrellas para el descanso
La distribución del tiempo en el campo de juego contempla una ventana neta de 11 minutos dedicada de forma exclusiva al desarrollo de las coreografías y la música. Los minutos restantes del bache se destinarán al montaje rápido y posterior retiro de las estructuras del escenario sobre el césped.
La diagramación artística de este bloque intermedio estará coordinada bajo la atenta mirada del músico británico Chris Martin, quien asumió el rol de curador principal para seleccionar a las figuras que participarán de la transmisión mundial.
La grilla confirmada para el espectáculo del entretiempo reúne a grandes referentes de la industria musical como los conjuntos musicales Coldplay y BTS, las estrellas internacionales Madonna, Shakira y Justin Bieber, sumado a las intervenciones del director de orquesta Gustavo Dudamel y los célebres personajes de "Los Muppets".
Los entretenimientos previstos para la jornada en los Estados Unidos darán comienzo bastante tiempo antes del pitazo inicial del árbitro, buscando entretener a los espectadores que ingresen temprano a las tribunas del estadio.
Exactamente una hora y media antes del inicio del juego se llevará a cabo la ceremonia de clausura oficial del campeonato de la FIFA. Ese tramo inicial contará con las presentaciones en vivo de Post Malone, la cantante italiana Laura Pausini, el artista británico Robbie Williams y el creador de contenido web IShowSpeed, sumado a una participación especial de la estrella de Hollywood Tom Cruise.
La agenda artística del día se completará con la destacada intervención de la cantante Jennifer Hudson, encargada de interpretar una reversión del himno nacional de las autoridades anfitrionas, sellando un despliegue de producción sin precedentes para la televisión mundial.
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