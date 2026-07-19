La FIFA confirmó qué canciones sonarán en la previa de la final del Mundial 2026

Shakira

A esta lista se añade la obra "DNA (More Than A Game)", que cuenta con las voces e intervenciones del tenor clásico Andrea Bocelli, el productor de música electrónica David Guetta, EJAE y la rapera Megan Thee Stallion.

Por otra parte, la organización confirmó la presencia estelar de la artista Jennifer Hudson. La cantante, reconocida formalmente por haber conquistado los galardones de entretenimiento más importantes de su país (los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), estará a cargo de entonar las estrofas del himno local a través de una versión descrita como "especial".

Más allá de la grilla pautada por los organizadores del torneo, la música popular y los cánticos de los simpatizantes tendrán una marcada centralidad en las gradas del estadio norteamericano.

La parcialidad de la albiceleste aportará el colorido habitual con melodías muy arraigadas en la cultura de los estadios nacionales. En ese sentido, las canciones que sonarán con mayor frecuencia en el sector argentino serán "La Cuarta Estrella" del artista Palmito, el clásico del género tropical "La cumbia de los trapos" de la agrupación Yerba Brava y el histórico tema "Matador" de la banda Los Fabulosos Cadillacs.

Por el lado de la afición del conjunto europeo, el cancionero popular estará fuertemente vinculado a las producciones de sus estrellas contemporáneas del pop y los ritmos tradicionales ibéricos, destacándose canciones como "Despechá" de la cantante Rosalía, "Superestrella" interpretada por Aitana y el tema "La Roja Baila" de Gloria Blanca.