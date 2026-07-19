La FIFA confirmó qué canciones sonarán en la previa de la final del Mundial 2026
Este domingo termina el evento deportivo más importante del mundo con un enfrentamiento por la copa. Sin embargo, antes del partido, habrá shows musicales.
La definición de la Copa del Mundo 2026 mantendrá la misma impronta festiva que caracterizó a toda la competencia desde su jornada de apertura. Antes del trascendental cruce entre los seleccionados de Argentina y España de este domingo, el estadio de Nueva York / Nueva Jersey albergará un gran espectáculo sonoro diseñado para acompañar el clima de las tribunas.
Como ya es una costumbre arraigada en los encuentros decisivos auspiciados por la FIFA, la antesala del partido integrará una puesta en escena artística que convivirá con las melodías oficiales del organismo deportivo y las respectivas estrofas patrias de las naciones finalistas.
La grilla de canciones seleccionadas amenizará los instantes previos al partido y sonará de fondo a través de los altoparlantes del recinto mientras los futbolistas realicen los movimientos de calentamiento competitivos sobre el terreno de juego.
El repertorio internacional confirmado por la FIFA
La organización del campeonato del mundo ratificó el listado oficial de las composiciones que formarán parte del show principal en la previa de la final de fútbol. La propuesta combina colaboraciones de artistas globales de diferentes géneros y trayectorias.
Entre las piezas principales que forman parte del repertorio se encuentran el tema "Desire", interpretado de forma conjunta por el cantante británico Robbie Williams y la italiana Laura Pausini; y la canción "Dai Dai", tema principal del campeonato y realizada por la colombiana Shakira en colaboración con el músico Burna Boy.
A esta lista se añade la obra "DNA (More Than A Game)", que cuenta con las voces e intervenciones del tenor clásico Andrea Bocelli, el productor de música electrónica David Guetta, EJAE y la rapera Megan Thee Stallion.
Por otra parte, la organización confirmó la presencia estelar de la artista Jennifer Hudson. La cantante, reconocida formalmente por haber conquistado los galardones de entretenimiento más importantes de su país (los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), estará a cargo de entonar las estrofas del himno local a través de una versión descrita como "especial".
Más allá de la grilla pautada por los organizadores del torneo, la música popular y los cánticos de los simpatizantes tendrán una marcada centralidad en las gradas del estadio norteamericano.
La parcialidad de la albiceleste aportará el colorido habitual con melodías muy arraigadas en la cultura de los estadios nacionales. En ese sentido, las canciones que sonarán con mayor frecuencia en el sector argentino serán "La Cuarta Estrella" del artista Palmito, el clásico del género tropical "La cumbia de los trapos" de la agrupación Yerba Brava y el histórico tema "Matador" de la banda Los Fabulosos Cadillacs.
Por el lado de la afición del conjunto europeo, el cancionero popular estará fuertemente vinculado a las producciones de sus estrellas contemporáneas del pop y los ritmos tradicionales ibéricos, destacándose canciones como "Despechá" de la cantante Rosalía, "Superestrella" interpretada por Aitana y el tema "La Roja Baila" de Gloria Blanca.
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