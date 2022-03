El día que Enrique Pinti habló de sexo y amor como nunca

“Nunca me he enamorado, pero me he calentado como pava de lata. Cinco veces por minuto, pero nunca me enamoré de nadie. Todo el mundo dice ‘pobre Enrique, es como Borges, que no conoció el amor’. Yo digo ‘¡mirame como tiemblo!’”, contaba.

“Yo tengo o tenía una idealización del amor, quizá por esos culebrones que miraba mi mamá. No estoy solo, estoy rodeado de gente a la que amo y quiero. También uno puede tener sus revolcones, que también te llenan la parte de la líbido”, cerró.