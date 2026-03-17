Escándalo con ex Gran Hermano: especulan con su regreso tras acusación de "viuda negra"
Detienen a una ex de Gran Hermano por “viuda negra”: su defensa pide sobreseimiento y crece la especulación sobre su regreso al reality.
La detención de una ex participante de Gran Hermano por una causa vinculada a la modalidad conocida como “viuda negra” sigue generando repercusiones, pero en las últimas horas sumó un condimento inesperado: una especulación televisiva que mezcla el escándalo judicial con el propio juego mediático del reality. En pleno aire de C5N, la periodista de espectáculos Alejandra Quevedo deslizó una hipótesis que rápidamente hizo ruido: “Este Gran Hermano, que es dorado, tiene la posibilidad de que vuelvan otros Gran Hermano. ¿No les llamaría la atención de que quizás les interese volver a tenerla dentro de la casa después de esto?”.
La frase no pasó desapercibida porque pone sobre la mesa una lógica conocida de la televisión: el escándalo como combustible de rating. En ese contexto, la posibilidad —por ahora puramente especulativa— de que una figura envuelta en una causa judicial pueda regresar al reality abre interrogantes tanto sobre los límites del formato como sobre el interés del público en historias atravesadas por la polémica.
Mientras tanto, el caso en sí sigue avanzando en la Justicia. La exparticipante, identificada como Luciana Martínez, fue detenida tras la denuncia de un turista estadounidense que aseguró haber sido víctima de un robo en un hotel del barrio de Palermo. Según su relato, conoció a la joven en un boliche y luego se trasladaron al alojamiento junto a otra persona. Tras consumir alcohol, el hombre indicó que se quedó dormido y, al despertar, notó la falta de objetos personales como documentación y tarjetas.
A partir de esa denuncia, se inició una investigación que derivó en la detención de la ex “hermanita” y de un hombre señalado como su acompañante. El caso fue rápidamente encuadrado mediáticamente bajo la figura de “viuda negra”, un término instalado en Argentina para describir robos en los que la víctima es previamente sedada o incapacitada en un contexto de encuentro social o íntimo. Sin embargo, esa calificación es parte de la discusión y no una definición judicial cerrada.
De hecho, en las últimas horas la defensa de la joven buscó desacreditar esa interpretación. Este martes, también en C5N, su abogado Carlos Telleldín respondió a una consulta de la periodista Daniela Gian sobre la carátula de la causa y planteó una postura clara: “Para que sea robo debería haber existido violencia y no se ejerció violencia. Pasó a hurto, pero el hurto todavía no está probado: hurto es cuando vos te llevás algo, esto fue entregado. Vamos a ir por el sobreseimiento”.
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