Escándalo con ex Gran Hermano: especulan con su regreso tras acusación de "viuda negra"

La detención de una ex participante de Gran Hermano por una causa vinculada a la modalidad conocida como “viuda negra” sigue generando repercusiones, pero en las últimas horas sumó un condimento inesperado: una especulación televisiva que mezcla el escándalo judicial con el propio juego mediático del reality. En pleno aire de C5N, la periodista de espectáculos Alejandra Quevedo deslizó una hipótesis que rápidamente hizo ruido: “Este Gran Hermano, que es dorado, tiene la posibilidad de que vuelvan otros Gran Hermano. ¿No les llamaría la atención de que quizás les interese volver a tenerla dentro de la casa después de esto?”.