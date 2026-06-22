Escándalo en Gran Hermano: la pelea entre Mariela y Cinzia suma acusaciones y nuevos bandos

La disputa continuó horas después en otro sector de la casa. Mientras compartían un momento en el jardín, Cinzia deslizó una frase que fue tomada como una provocación directa: “El que te enoja, te domina”. La respuesta de Mariela fue inmediata y sin filtros. “Mosquita muerta, a mí no me enojas vos, pocos códigos chau”, disparó. La réplica final tampoco tardó en llegar. “No existís”, contestó Cinzia, profundizando aún más la distancia entre ambas.

cinzia

Sin embargo, el conflicto parece ir más allá de una simple discusión personal. En distintas conversaciones privadas, varios participantes comenzaron a advertirle a Mariela que detrás de las acusaciones podría existir una estrategia de juego. Según le comentaron, tanto Cinzia como Sol tendrían como principal objetivo perjudicar a Emanuel y utilizar la polémica para desgastarlo frente al resto de los jugadores.

“Si vos picás, encima, para ellas mejor todavía”, le señalaron algunos compañeros, intentando convencerla de que no siguiera alimentando la pelea. Esa posibilidad llevó a Mariela a mantener una charla con Emanuel para analizar la situación y entender qué había detrás de los constantes comentarios.

emanuel di gioia mariela prieto

El participante intentó bajarle el tono al enfrentamiento y transmitir tranquilidad. “Si las malas lenguas hablan, hablan de esas personas en lugar de usted. Y disfrutemos acá”, le aconsejó, buscando evitar que el conflicto continúe afectando la convivencia.

Mientras tanto, la pelea sigue sumando capítulos y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la semana dentro de la casa. Con alianzas, sospechas y estrategias cruzadas, la discusión entre Mariela y Cinzia ya dejó de ser una simple diferencia personal para transformarse en un nuevo foco de tensión que podría tener consecuencias importantes en el desarrollo del juego.