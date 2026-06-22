Escándalo en Gran Hermano: la pelea entre Mariela y Cinzia suma acusaciones y nuevos bandos
La convivencia volvió a explotar luego de que una discusión por un supuesto vínculo entre dos participantes derivara en fuertes cruces, insultos y advertencias de otros jugadores sobre una presunta estrategia detrás del conflicto.
La tensión dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada sigue escalando y el enfrentamiento entre Mariela Prieto y Cinzia Francischiello ya se convirtió en uno de los principales focos de conflicto de las últimas jornadas. Lo que comenzó como una discusión vinculada a comentarios sobre la relación entre Mariela y Emanuel Di Gioia terminó transformándose en una guerra abierta con acusaciones, gritos y reproches delante de todos los participantes.
El origen de la disputa estuvo relacionado con las declaraciones de Cinzia sobre un supuesto acercamiento entre Mariela y Emanuel. La situación no cayó nada bien en la participante, quien consideró que se había invadido su privacidad y que los comentarios cruzaban límites que no estaba dispuesta a aceptar dentro del juego.
Durante una actividad grupal, Mariela expresó toda su bronca y apuntó directamente contra su compañera. “Vos le tenes que pedir disculpas a Claudio, sos una mala compañera y una desubicada. Tenes que pedir disculpas por maleducada, por meterte en mi privacidad”, lanzó a los gritos, dejando en evidencia el nivel de enojo que atraviesa la relación entre ambas.
Lejos de retroceder, Cinzia respondió más tarde en el streaming room y defendió su postura. “¿Qué tengo que aclarar? 'Perdón Turco por lo que hace Emanuel'. Ustedes lo vieron, ellos bailando, besándose, toqueteándose... ¿Y yo le tengo que pedir disculpas al Turco?”, cuestionó, reafirmando los comentarios que habían generado el conflicto inicial.
La disputa continuó horas después en otro sector de la casa. Mientras compartían un momento en el jardín, Cinzia deslizó una frase que fue tomada como una provocación directa: “El que te enoja, te domina”. La respuesta de Mariela fue inmediata y sin filtros. “Mosquita muerta, a mí no me enojas vos, pocos códigos chau”, disparó. La réplica final tampoco tardó en llegar. “No existís”, contestó Cinzia, profundizando aún más la distancia entre ambas.
Sin embargo, el conflicto parece ir más allá de una simple discusión personal. En distintas conversaciones privadas, varios participantes comenzaron a advertirle a Mariela que detrás de las acusaciones podría existir una estrategia de juego. Según le comentaron, tanto Cinzia como Sol tendrían como principal objetivo perjudicar a Emanuel y utilizar la polémica para desgastarlo frente al resto de los jugadores.
“Si vos picás, encima, para ellas mejor todavía”, le señalaron algunos compañeros, intentando convencerla de que no siguiera alimentando la pelea. Esa posibilidad llevó a Mariela a mantener una charla con Emanuel para analizar la situación y entender qué había detrás de los constantes comentarios.
El participante intentó bajarle el tono al enfrentamiento y transmitir tranquilidad. “Si las malas lenguas hablan, hablan de esas personas en lugar de usted. Y disfrutemos acá”, le aconsejó, buscando evitar que el conflicto continúe afectando la convivencia.
Mientras tanto, la pelea sigue sumando capítulos y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la semana dentro de la casa. Con alianzas, sospechas y estrategias cruzadas, la discusión entre Mariela y Cinzia ya dejó de ser una simple diferencia personal para transformarse en un nuevo foco de tensión que podría tener consecuencias importantes en el desarrollo del juego.
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