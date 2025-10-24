Escándalo en Radio Rivadavia: un columnista se enojó y abandonó abruptamente un programa
El periodista de espectáculos Guillermo Barrios protagonizó un tenso momento durante el ciclo conducido por María Eugenia Capello, cuando un efecto retro apareció en pantalla mientras él hablaba.
Una situación insólita se vivió durante la última emisión del programa que se emite por Radio Rivadavia y conduce María Eugenia Capello, acompañada por Juan Manuel Tucci en deportes y Verónica Albanese en la locución. En pleno debate sobre un tema de espectáculos, un filtro con estética retro se activó en la transmisión en vivo y desató el enojo del columnista Guillermo Barrios, conocido por su carácter frontal y su estilo pasional.
Mientras exponía su punto de vista sobre un chimento del mundo del espectáculo, el rostro de Barrios apareció con tonos blanco y negro y marcos antiguos por el filtro, lo que provocó risas entre los integrantes del panel. Sin embargo, el periodista no se lo tomó con humor y reaccionó visiblemente molesto al notar que sus compañeros se distraían con el efecto.
“A mí me encantaría que cuando todos hablen también boludeen con la pantalla... porque mi tema se va de mambo. No está bueno esto y lo digo en serio”, lanzó con tono de fastidio, mirando directamente hacia la cámara. Aunque la situación generó incomodidad en el estudio, algunos de los presentes intentaron suavizar el momento: Verónica Albanese le respondió con una sonrisa “yo sí te escucho”, mientras Tucci agregó “te estamos prestando atención”. Pero lejos de calmarse, Barrios redobló la apuesta.
“No, no está bueno porque no me prestan atención. La gente de YouTube... bueno, está bien, ya terminé”, dijo antes de cerrar su intervención abruptamente. Acto seguido, golpeó el micrófono sobre la mesa, se levantó de su asiento y se retiró del estudio ante la sorpresa de sus compañeros y de la audiencia que seguía la transmisión en vivo por redes.
Capello, fiel a su estilo sereno, mantuvo la compostura y continuó con el programa sin hacer comentarios sobre lo ocurrido. “Vamos a seguir con otro tema”, señaló con naturalidad, intentando restarle dramatismo a un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
En los minutos posteriores, los espectadores en el chat de YouTube debatieron sobre la reacción del panelista. Algunos defendieron su postura por sentirse desatendido en medio de la transmisión, mientras que otros lo tildaron de exagerado y resaltaron la tranquilidad con la que la conductora manejó el incidente.
