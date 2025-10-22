Escándalo en un canal de streaming por un indignante planteo sobre el consentimiento sexual: "Es injusto"

consentimiento

El descargo del canal de streaming

Un día después de la polémica, Chai TV publicó un comunicado en sus redes sociales intentando despegarse del contenido emitido. “CHAI TV no comparte, ni avala, expresiones o contenidos que contradigan los valores que sostenemos desde el primer día: respeto, inclusión y responsabilidad”, señalaron desde la productora.

En el mismo texto, confirmaron que “a raíz de lo ocurrido, hemos decidido desvincular al programa y al productor responsable al momento de los hechos. Revisar nuestros procesos internos para que cada producción refleje de forma más clara lo que somos y lo que queremos construir”.

El comunicado finalizó con una frase que buscó transmitir un gesto de autocrítica, aunque no logró disipar la indignación generada: “Seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer: mostrar la realidad sin caretas, pero con conciencia y valores”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHAI TV (@chaienvivo)