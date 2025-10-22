Escándalo en un canal de streaming por un indignante planteo sobre el consentimiento sexual: "Es injusto"
Un programa desató una ola de repudio tras relativizar el consentimiento sexual en una transmisión en vivo y el canal de streaming tomó una tajante decisión.
El lunes 20 de octubre, un fragmento de un ciclo del canal de streaming Chai TV se viralizó en redes sociales y provocó un fuerte rechazo. En el clip, uno de los conductores realizó una serie de afirmaciones que fueron señaladas por hacer apología de la violación. Entre las frases más polémicas se escucha decir: “El consentimiento es injusto”.
Luego agrega: “Te pongo un ejemplo. Yo quiero coger con vos. Yo sí quiero. Vos no querés. El consentimiento dice, bueno, listo, no cogen, porque vos no querés. Pero yo sí quiero. Y es mitad y mitad”.
El tono del intercambio continuó en esa línea, con comentarios que ridiculizaban la idea del consentimiento y lo planteaban como un obstáculo “injusto”. “Lo más justo no es tirar una moneda, pero no, es 50-50, porque vos no querés. Yo quiero. ¿Y por qué siempre el no? Vale de los dos lados”, sostuvo el conductor durante el programa.
En otro tramo, uno de sus compañeros agregó: "Lo que pasa es que está más infravalorado el sí, boludo, ese es el tema". Fue entonces cuando el conductor insistió: "Claro, ¿por qué pesa más el no que el sí? ¿Por qué no se puede decir? ¿Por qué es no es no y no hay un sí es sí? Claro, el sí sería no".
La repercusión fue inmediata. Usuarios, colectivos feministas y especialistas en género repudiaron las declaraciones, señalando que trivializan la violencia sexual y deshumanizan a las mujeres. Las frases fueron interpretadas como una defensa encubierta de conductas abusivas y una muestra preocupante de la persistencia de discursos que intentan justificar la falta de consentimiento.
El descargo del canal de streaming
Un día después de la polémica, Chai TV publicó un comunicado en sus redes sociales intentando despegarse del contenido emitido. “CHAI TV no comparte, ni avala, expresiones o contenidos que contradigan los valores que sostenemos desde el primer día: respeto, inclusión y responsabilidad”, señalaron desde la productora.
En el mismo texto, confirmaron que “a raíz de lo ocurrido, hemos decidido desvincular al programa y al productor responsable al momento de los hechos. Revisar nuestros procesos internos para que cada producción refleje de forma más clara lo que somos y lo que queremos construir”.
El comunicado finalizó con una frase que buscó transmitir un gesto de autocrítica, aunque no logró disipar la indignación generada: “Seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer: mostrar la realidad sin caretas, pero con conciencia y valores”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario