Natalie Portman defendió a "Belén" de Dolores Fonzi tras no ser nominada a los Oscar 2026

Más allá del elogio puntual a la obra de Fonzi, Portman utilizó su plataforma para criticar la estructura de la industria que sigue relegando a las directoras. Para la actriz, la ausencia de realizadoras en la categoría de Mejor Director no es un problema de calidad, sino de visibilidad y prejuicios sistémicos.

Al referirse a las nominaciones de este año, la actriz sostuvo que la ausencia de mujeres en la categoría de Mejor Director refleja una deuda persistente dentro de la industria cinematográfica. “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer”, afirmó al referirse a las nominaciones de este año.

Este gesto no solo reivindica la calidad de "Belén" a nivel global, sino que cierra definitivamente cualquier narrativa de rivalidad entre ambas mujeres. Portman, hoy una de las voces más fuertes del movimiento Time’s Up, elige reconocer el talento de Fonzi por encima de los titulares del pasado, demostrando que en el cine actual, la sororidad y el reconocimiento del talento son las únicas fuerzas capaces de cambiar la historia.