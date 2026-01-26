Natalie Portman defendió a "Belén" de Dolores Fonzi tras no ser nominada a los Oscar 2026
"Belén" de Dolores Fonzi quedó fuera de la nominación "mejor película extranjera" y la actriz de Hollywood se mostró en desacuerdo. Los detalles.
La historia entre Natalie Portman y Dolores Fonzi estuvo, durante casi veinte años, marcada por un episodio de la prensa del corazón que parecía haberlas distanciado para siempre. Corría el año 2006 cuando una joven Portman aterrizaba en Buenos Aires en medio de una crisis sentimental con el actor mexicano Gael García Bernal, quien poco tiempo después oficializaría su relación con la argentina. Sin embargo, el tiempo pasó y el arte logró lo que parecía imposible: transformar un viejo conflicto personal en una alianza profesional y política de gran impacto.
Tras conocerse las nominaciones a los Premios Oscar 2026, donde la película argentina "Belén" quedó sorpresivamente fuera de la terna internacional, fue la propia Portman quien decidió romper una lanza por el trabajo de Fonzi. En el marco de la promoción de su nuevo film, The Gallerist, la ganadora del Oscar aprovechó para señalar la falta de representación femenina en las categorías principales de la Academia.
En un video que rápidamente se volvió viral, Portman no solo elogió la calidad del cine dirigido por mujeres, sino que destacó específicamente el largometraje argentino que la Academia decidió ignorar.
“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, expresó Portman mientras promocionaba su nueva película The Gallerist. Entre los ejemplos, mencionó títulos como Sorry, Baby, El testamento de Ann Lee y Belén, el largometraje dirigido por la cineasta y actriz argentina Dolores Fonzi.
Más allá del elogio puntual a la obra de Fonzi, Portman utilizó su plataforma para criticar la estructura de la industria que sigue relegando a las directoras. Para la actriz, la ausencia de realizadoras en la categoría de Mejor Director no es un problema de calidad, sino de visibilidad y prejuicios sistémicos.
Al referirse a las nominaciones de este año, la actriz sostuvo que la ausencia de mujeres en la categoría de Mejor Director refleja una deuda persistente dentro de la industria cinematográfica. “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer”, afirmó al referirse a las nominaciones de este año.
Este gesto no solo reivindica la calidad de "Belén" a nivel global, sino que cierra definitivamente cualquier narrativa de rivalidad entre ambas mujeres. Portman, hoy una de las voces más fuertes del movimiento Time’s Up, elige reconocer el talento de Fonzi por encima de los titulares del pasado, demostrando que en el cine actual, la sororidad y el reconocimiento del talento son las únicas fuerzas capaces de cambiar la historia.
