Esmeralda Mitre apuntó contra su madre: "Haz cometido un acto atroz con tu hija"

En medio de un mar de lágrimas, la actriz habló con Juan Etchegoyen y contó su versión de lo ocurrido. “Yo creo que con mi madre siempre tuve una relación dificultosa y yo no creo en la familia, creo en la familia elegida y yo me llevo bien con algunos de mis hermanos y con otros no, con mi padre que siempre fue el hombre más bueno conmigo y yo soy diez años menor que todos, una de mis hermanas se encerró una vez en una habitación a decir 'ahí tienen a la rubia de ojos celestes que tanto querían' sufrí mucho dolor de parte de algunos de mis hermanos y quiero sacar a Rosario, mi hermana, que siempre me cuidó como una madre, mi madre no fue una madre fácil ni lo es, ella es hija de mi abuela que se suicidó y creo que estaría repitiendo la historia conmigo”, dijo la famosa.